Harry Kane signe un contrat historique avec Fanatics

Harry Kane s’est associé à Fanatics qui va générer du business sur tous les produits le concernant.

L’attaquant du Bayern Munich et de l’Angleterre, Harry Kane, a signé un contrat historique avec Fanatics, devenant le premier athlète britannique à s’associer à la société de souvenirs sportifs. L’accord accorde à Fanatics les droits exclusifs sur les souvenirs autographiés de Kane, ainsi que sur les vêtements portés en match.

Harry Kane est le premier athlète britannique à signer avec Fanatics

« Je suis ravi d’annoncer mon nouveau partenariat exclusif avec Fanatics, qui est le leader innovant et reconnu dans ce domaine », a déclaré Kane. « Ce partenariat me permettra de partager certains de mes souvenirs les plus incroyables de ma carrière avec les fans de sport du monde entier. » Kane est l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire de la Premier League. Ses 213 buts en 317 apparitions sont deuxièmes de tous les temps derrière Alan Shearer, et il est un triple vainqueur du Soulier d’or, qui récompense le meilleur buteur de l’année.

Le transfert le plus cher du football allemand

Kane a rejoint le Bayern Munich en Bundesliga, cet été depuis Tottenham Hotspur, pour un montant de 100 millions d’euros, le troisième plus important transfert de l’été et le plus cher de l’histoire du football allemand. Il a bien débuté en Bavière, avec trois buts et une passe décisive en trois matches de Bundesliga. Récemment, le joueur a également développé une association inédite avec la société américaine de chaussures Skechers devenue son équipementier officiel dans le cadre d’un contrat signé « à vie ».

Cette collaboration est aussi un coup important pour Fanatics, qui continue de s’imposer comme le leader mondial des souvenirs sportifs. L’accord avec Kane permettra à la société de toucher une nouvelle audience de fans de football à travers le monde.