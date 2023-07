Harry Kane, bienvenue dans sa maison à 1 M€ par an la location !

Il pourrait bientôt la quitter, Harry Kane séjourne dans une immense maison près de Londres.

Alors qu’il est en pourparlers, pour prolonger avec les Spurs de Tottenham ou partir cet été, à un an de la fin de son contrat, Harry Kane et sa famille sont installés depuis un peu plus d’un an dans une grande maison située dans le nord de Londres. Selon les informations du Daily Mail, la demeure comprend un spa privé, une salle de cinéma et des logements pour le personnel. L’homme fort de l’Angleterre bénéficie également d’une sécurité privée 24 heures sur 24 et d’un chef cuisinier personnel pour ses repas.

Visite en images de la maison à 1M€ par an de Harry Kane ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 4

Un million d’euros par an pour une maison de 7 chambres et 9 salles de bain

Harry Kane et les siens n’en sont pas les propriétaires, ils louent la résidence pour la coquette somme de 15 000 livres hebdomadaires, soit l’équivalent annuel d’un million d’euros. Le capitaine de la sélection d’Angleterre bénéficierait d’une option pour l’acquérir à terme. Le Daily Mail l’estime à près de 20 millions d’euros. A ce tarif, la propriété compte neuf salles de bains et s’étend sur quatre étages. L’une des caractéristiques principales de cette maison est son magnifique hall d’entrée avec ses lustres et ses sols en marbre.

harry Kane construirait sa propre maison avant de décider de son futur en club

D’après la presse anglaise, Harry Kane envisagerait de la quitter prochainement et non en raison de l’incertitude qui entoure son futur en club. Mais parce qu’il construirait sa propre maison, non loin d’un terrain privé de golf, lui même situé à une poignée de kilomètres du centre d’entraînement… des Blues de Chelsea. Kane, 29 ans, est à la croisée des chemins dans sa carrière de footballeur professionnel. Tandis que les Spurs qui l’ont formé et dont il est l’iconique capitaine, espèrent le prolonger, le Bayern Munich en Allemagne le courtiserait ardemment. Le Paris Saint-Germain en France serait aussi sur les rangs pour le recruter.