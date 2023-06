Haaland passe en tête, les joueurs les plus chers du football selon le CIES

Erling Haaland est le footballeur le plus cher du moment, selon l’Observatoire du football.

Selon le dernier classement établi par l’Observatoire du football (CIES), Erling Haaland, l’attaquant norvégien de Manchester City, occupe désormais la première place dans la liste des joueurs les plus chers du football, en cette fin de saison 2023-2024. Selon les estimations du CIES, sa valeur s’élève à près de 250 millions d’euros, sans prendre en compte une éventuelle clause de départ.

Haaland valorisé à plus de 250 M€ sur ce mercato à venir

Ce classement met également en avant la jeunesse du marché du football, avec deux autres joueurs de moins de 23 ans sur le podium : l’international brésilien du Real Madrid, Vinícius Júnior et son homologue anglais d’Arsenal, Bukayo Saka se placent respectivement en deuxième et troisième position. Une autre révélation de ce classement est l’Anglais Jude Bellingham, annoncé comme futur joueur du Real Madrid, qui occupe la quatrième place avec une valeur estimée à 190 millions d’euros, incluant d’éventuels bonus.

Mbappé glisse au classement car son contrat est plus court

Malgré un contrat se terminant en 2024 (option non prise en compte), Kylian Mbappé est en tête de liste pour la Ligue 1 française et occupe la dixième place au classement général. Si son contrat avec le Paris Saint-Germain était prolongé d’au moins trois ans, l’attaquant français figurerait sur le podium (avec une valorisation à 261,8 M€). En ce qui concerne les joueurs en dehors des cinq grands championnats européens, les valeurs les plus élevées sont enregistrées pour António Silva (89 millions d’euros) et Gonçalo Ramos (82 millions d’euros) de Benfica, ainsi que pour Xavi Simons (67 millions d’euros) du PSV Eindhoven.

Les 10 joueurs les plus chers du football selon le CIES

Erling Haaland (Manchester City) = 245,1 M€

Vinícius Júnior (Real Madrid) = 196,3 M€

Bukayo Saka (Arsenal) = 195,8 M€

Jude Bellingham (Borussia Dortmund) = 190,2 M€

Rodrygo Goes (Real Madrid) = 184,5 M€

Pedri González (FC Barcelone) = 178 M€

Pablo Gavi (FC Barcelone) = 174,1 M€

Jamal Musiala (Bayern Munich) = 170,2 M€

Phil Foden (Manchester City) = 166,8 M€

Kylian Mbappé (Paris St-Germain) = 163,2 M€