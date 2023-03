Haaland et sa montre (inspirée) de Super-héros à 385 000€

Erling Haaland porte une montre qu’il incarne parfaitement, sur le modèle des héros de l’univers Marvel.

Depuis le début de sa carrière, Erling Haaland impressionne ses pairs, en marquant but sur but, aussi bien en championnat qu’en Ligue des Champions. Comme il l’a démontré face à Leipzig en inscrivant un quintuplé en moins d’une heure de jeu. Quoi de plus normal donc pour celui qui se fait surnommer le “cyborg norvégien” de posséder une montre de super héros, dont la valeur à la revente est de 385 000 euros.

Erling Haaland possède une montre Black Panther

Comme de nombreux footballeurs, Erling Haaland aime les montres. Le buteur norvégien en possède une de la marque Audemars Piguet, du modèle Royal Oak concept “Black Panther”, qui n’est autre qu’un super héros Marvel. Celle-ci est disponible en édition limitée, à seulement 250 exemplaires. Le cadran est particulier puisqu’il présente le super héros Black Panther en 3D et en or gris. Le personnage de fiction est peint à la main. Cette montre dispose également d’un boîtier de 42 millimètres, qui est étanche jusqu’à 50 mètres.

Neymar et LeBron James possèdent aussi cette montre

Autres particularités, le réhaut, qui est la pièce d’horlogerie entre le cadran et le verre de la montre, est violet et les aiguilles de la montre du modèle Royal Oak sont en or gris. Cette montre possède également deux bracelets en caoutchouc, le premier est violet, le second, de couleur noire. Si son prix à la revente est aux alentours de 385 000 euros, son prix d’achat est moindre, puisqu’il est aux alentours de 150 000 euros. Erling Haaland n’est pas le seul sportif à la posséder, puisque Neymar et LeBron James l’ont aussi.