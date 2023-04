Georgina Rodriguez recevrait une fortune en quittant Cristiano Ronaldo

Il y aurait de l’eau dans le gaz entre Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo ?

Ensemble depuis 2016 et en Arabie Saoudite depuis le mois de janvier, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez vivraient une crise de couple et pourraient se séparer, tel que le rapporte la chaîne portugaise Correio da Manhã TV (CMTV). Toujours selon la même source, une séparation pourrait rapporter une très grosse somme d’argent à la mannequin de 29 ans.

350 M€ pour Georgina Rodriguez en cas de séparation avec Cristiano Ronaldo

Tout au long de sa carrière, Cristiano Ronaldo a gagné beaucoup d’argent. Le dernier gros contrat en date qu’il a signé étant celui avec son club Al Nassr, qui porte sur une durée de deux ans et demi pour un montant à hauteur de 500 millions d’euros. La fortune du quintuple vainqueur de la Ligue des Champions est estimée à un milliard d’euros. Si Georgina Rodriguez et la légende du Real Madrid venaient à se séparer, alors la mannequin hispanno-argentine, qui est la mère de de ses cinq enfants, gagnerait 35% de sa fortune, soit 350 millions d’euros, selon les informations de CMTV.

Cristiano Ronaldo serait lassé par le comportement de Georgina Rodriguez

Depuis plusieurs jours, le couple ne cesse de faire parler de lui au Portugal. L’attaquant de 38 ans ne supporterait plus le comportement de sa compagne, qu’il jugerait superficielle. « Georgina (Rodriguez, ndlr) passe ses journées dans un centre commercial et c’est l’une des raisons pour lesquelles il commence à trouver cette histoire embêtante. Elle ne fait rien à part dépenser, dépenser et dépenser », a fustigé Daniel Nascimento, journaliste au Correio da Manhã. La mannequin de 29 ans serait également égocentrique depuis le lancement de sa série-documentaire Netflix « Moi, Georgina », où elle montre son quotidien de mannequin, mère et femme d’affaires.