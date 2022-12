France – Argentine: Combien coûte la publicité de la finale sur TF1 ?

TF1 se frotte les mains d’avoir les Bleus en finale de la Coupe du monde, car cela permet à la chaîne de vendre les réclames du match au prix fort, avec la garantie d’une audience à une, sinon plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs.

Très contestée il y’a encore un mois, la Coupe du monde réunit de plus en plus de Français devant leur écran. Avec une équipe de France qualifiée pour la finale, les audiences sont au rendez-vous. Le choc France – Argentine est une aubaine pour TF1, diffuseur en clair des matchs de ce Mondial. En effet, à la lecture de la grille tarifaire prévue par la chaine pour ses annonceurs, cette rencontre devrait rapporter beaucoup d’argent à la première chaine d’Europe.

Le spot publicitaire le plus cher de l’histoire de la télévision française

En rejoignant les Argentins en finale, les Bleus permettent à TF1 d’augmenter le tarif des spots publicitaires. Après les hymnes nationales, celui-ci atteindra la somme de 310 000 euros, soit 40 000 euros de plus que pour la demi-finale, France – Maroc. S’agissant de la mi-temps de la finale, le prix de la réclame de 30 secondes sera de 330 000 euros. Soit le spot publicitaire le plus cher de l’histoire de la télévision française, comme le rapportait récemment SportBusiness.club. C’eut été bien différent si les hommes de Didier Deschamps avaient été éliminés, puisqu’en cas de non qualification des Bleus, le tarif après les hymnes serait de 120 000 euros. Tandis que la publicité de 30 secondes lors de la mi-temps était évaluée à 180 000 euros.

Les audiences sont au rendez-vous pour TF1

Alors que la question du boycott était posée avant le début de la compétition, celle-ci n’est désormais plus d’actualité. En effet, les audiences de TF1 ne cessent d’augmenter. Le quart de finale entre la France et l’Angleterre a réuni 17,7 millions de personnes devant la chaine publique, un record sur l’année. Qui n’aura pas duré bien longtemps, puisque la victoire de Kylian Mbappé et ses coéquipiers en demi-finale face au Maroc (2-0), mercredi soir, a été regardée par 20,7 millions de téléspectateurs, avec un pic d’audience à 23,3 millions ; soit 66,4% de part d’audience. Cela n’avait plus été atteint par la chaîne depuis le Mondial 2006. La finale, diffusée ce dimanche à 16h, devrait encore réunir plusieurs millions de français devant leur télévision.