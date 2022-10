FIFA 23: Voilà l’équipe la plus nulle du jeu FIFA 23

Pour les plus chauds d’entre vous sur FIFA 23 : voilà la pire équipe du jeu.

Pour celles et ceux qui aiment le challenge et les défis à relever. Parce qu’il en est en effet plus méritoire de gagner dans ce présent cas, qu’avec le PSG ou Manchester City, pour deux des meilleurs collectifs du titre. Voilà donc pour vous, l’équipe la plus nulle à pratiquer sur le titre FIFA 23, dans le commerce depuis ce 30 septembre.

Heibei FC, le collectif le plus nul de FIFA 23

L’effectif en question est celui du Heibei FC, en Chinese Super League, selon les données de la plateforme spécialisée, FIFA Index. S’il n’est pas musclé par des renforts de qualité, il ne vaut pas grand-chose, ni techniquement, ni physiquement. Et il n’a qu’une demi étoile. Mais au moins donne-t-il l’avantage d’une certaine homogénéité, entre l’attaque, notée 52, le milieu également et la défense qui vaut 53. Le tout pour une note générale de 52.

Un seul joueur à plus de 65 et peu de gros potentiels

Au Heibei FC, mieux vaut tout miser sur le défenseur central, Ding Haifeng, car il est à la fois celui qui justifie de la meilleure valorisation moyenne – et de loin -, à 67. Sinon, s’intéresser au défenseur axial, Guimarães Ferreira, car il a le plus gros potentiel de progression, avec huit points à prendre, avec lui. Le club irlandais, Longford Town ou le Guangzhou FC, pour autre pensionnaire de la Chinese Super League, sont deux autres collectifs classés parmi les plus nuls de FIFA 23./