FIFA 23: Quand tout un 11 de Cristiano Ronaldo en affronte un de Messi, lequel gagne ?

Insolite duel de 11 Lionel Messi contre 11 Cristiano Ronaldo, sur le jeu FIFA 23.

Puisque FIFA 23 autorise tout ce que la réalité ne peut pas, voilà donc une drôle d’opposition, qui pourrait même trancher le débat de savoir qui, de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi, est le GOAT de son sport. La conclusion vaut ce qu’elle vaut, et il est sûr qu’elle ne satisfera pas une partie de celles et ceux qui ont un avis tranché sur la question. Si 11 Lionel Messi affrontaient 11 Cristiano Ronaldo, lesquels gagneraient sur FIFA 23 ?

FIFA 23 permet l’opposition de 11 Cristiano Ronaldo face à 11 Lionel Messi

Le profil PDL Gameplays a simulé les débats, en plusieurs chapitres pour en décider. Il a, bien évidemment, laissé à l’intelligence artificielle, le soin de décider de l’issue. La séquence est en Espagnol et le monsieur qui l’anime est légèrement survolté. Mais l’essentiel se comprend, l’opposition se joue en trois formats : simuler le Mondial, avec une nation portugaise de CR7 et une Argentine avec seulement des Pulga. Puis des explications de clubs ; l’Athletic Bilbao à Ronaldo et le Real Madrid (!), choisi pour Messi.

Un duel en trois temps et une victoire qui se joue aux tirs au but

Enfin, la séquence du verdict, pour décider de l’issue finale de cette explication singulière : une séance de tirs au but entre les deux grands noms du football. C’est à cet instant que se décide le verdict. On ne vous le spoile pas, c’est à voir ci-dessus.