FIFA 23: Mbappé 2e, les 10 meilleurs buteurs depuis la sortie du jeu

A part Marcus Rashford, personne n’a marqué autant de buts que Mbappé, depuis la sortie de FIFA 23.

Des chiffres records, c’est ce que revendique Electronics Arts, vingt-trois jours tout pile après la sortie de son titre FIFA 23. « Le lancement de FIFA 23 est une réussite et nous sommes incroyablement fiers de connecter des millions de fans à travers le monde partageant la même passion pour le jeu mondial », explique par communiqué Nick Wlodyka, l’un des représentants de la marque.

Plus de 4,7 milliards de buts inscrits sur FIFA 23

Il s’est disputé plus de 1,7 milliards de matchs, dans plus de 200 pays du globe et plus de 4,7 milliards de buts ont été inscrits. Justement, qui sont-ils les meilleurs buteurs de FIFA 23 ? Kylian Mbappé, joueur le plus fort et ambassadeur du titre est légitimement classé, mais il n’est « que » le deuxième parmi tous, d’un classement que domine l’ailier anglais de Manchester United, Marcus Rashford.

Rashford et Mbappé les meilleurs réalisateurs

Chez les filles, l’Australienne Sam Kerr domine le sujet, mais aussi parce que Chelsea est l’équipe la plus pratiquée, tandis que du côté des garçons, Manchester City a les préférences et c’est le match City – PSG qui s’est le plus souvent disputé.

Les 10 meilleurs buteurs depuis la sortie du jeu

Garçons:

1. Marcus Rashford

2. Kylian Mbappé

3. Darwin Núñez

4. Erling Haaland

5. Gabriel Jesus

6. Arnaut Danjuma

7. Timo Werner

8. Cristiano Ronaldo

9. Karim Benzema

10. Vinícius Jr.

Filles:

1. Sam Kerr

2. Fran Kirby

3. Marie-Antoinette Katoto

4. Vivianne Miedema

5. Ada Hegerberg

6. Kadidiatou Diani

7. Beth Mead

8. Caitlin Foord

9. Guro Reiten

10. Alessia Russo