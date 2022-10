FIFA 23: Les meilleurs joueurs en fin de contrat à recruter sur FIFA 23

Karim Benzema est l’un des joueurs en fin de contrat, à recruter sur FIFA 23.

Envie d’une star dans son équipe, mais sans argent à dépenser sur l’indemnité du transfert ? Alors est-il judicieux, et peut-être in fine heureux, de se pencher sur le marché des joueurs libres sur FIFA 23. Ce sont de la réalité, qui ont des baux qui s’achèvent au 30 juin 2023 prochain. Parmi eux, des noms à faire rêver n’importe quel fan de football, au premier rang desquels, l’homme le plus titré au trophée du Ballon d’or, Lionel Messi, et également celui appelé à lui succéder cette année, Karim Benzema.

25 profils et des cracks à recruter en fin de contrat sur FIFA 23

Nous avons sélectionné 25 profils différents, d’âges, de nationalités, de compétences, mais aussi de salaires et bien sûr de positionnement. La liste est plutôt centrée sur les joueurs français, car ils sont plusieurs à ne pas savoir leur futur au-delà de l’exercice en cours. Les recruter au plus bas coût et les faire jouer avec des membres de notre sélection des 65 pépites sur ce FIFA 23, devrait donner à l’arrivée un collectif taillé pour gagner les championnats domestiques, mais plus encore la clinquante Ligue des champions.

Maxi efficacité à prix mini pour sa carrière dans le jeu

Maxi efficacité pour mini prix, c’est le but voulu par celles et ceux qui pratiquent FIFA 23, pour avancer dans une carrière avec les meilleurs du moment et ceux qui sont appelés à le devenir, dans les générations futures. A vous de jouer, avec ces 25 là, à découvrir en intégralité, dans le tableau récapitulatif, en page 2 de ce sujet.

Les meilleurs joueurs en fin de contrat pour sa carrière sur FIFA 23

Joueur Age Club Position Note moyenne Karim Benzema 35 Real Madrid AC 91 Lionel Messi 35 PSG AD, AT, BU 91 Jan Oblak 29 Atlético Madrid G 89 Cristiano Ronaldo 37 Manchester United AG, BU 90