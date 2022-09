FIFA 23: Les joueurs qui régressent le plus de FIFA 22 à FIFA 23

Mauro Icardi, le plus fros gadin sur FIFA 23.

Après avoir fait le tour des bons élèves, qui se bonifient d’une édition à l’autre du jeu produit par Electronic Arts, voilà cette fois, les joueurs qui régressent le plus de FIFA 22 à FIFA 23 au révélateur. Et dans la catégorie des gros gadins, les pensionnaires du PSG, ex ou actuels, sont nombreux.

Le PSG se distingue dans la catégorie de ceux qui perdent en générale

Il y a au casting, le champion incontesté de cette série : l’Argentin, Mauro Icardi. Le nouvel attaquant du Galatasaray perd 6 points avec une note révisée de 83 à 77 désormais, sur cet opus de FIFA 23. Les défenseurs espagnols, Juan Bernat et Sergio Ramos, ainsi qu’Angel Di Maria (aujourd’hui à la Juve), s’ajoutent à Icardi. Eux perdent quatre points.

Axel Witsel a perdu sa vitesse (ou ses crampons) sur FIFA 23

Pour autre chute sévère, dans ce mode FUT, que celle du milieu Axel Wistel, qui perd 27 points de vitesse, sur le titre à sortir à la fin de ce mois. L’international belge vaut désormais 34, à cette compétence. Notons qu’il n’y a pas que les joueurs sur la fin qui décline en note. Marcus Rashford, Aaron Wan-Bissaka, ou Jadon Sancho, ont encore de belles années devant eux. Et cette saison pour redresser le jugement d’EA Sports.

Les joueurs qui régressent le plus de FIFA 22 à FIFA 23

Mauro Icardi = -6

Luis Suarez = -4

Marcus Rashford = -4

Axel Witsel = -4

Marcel Sabitzer = -4

Juan Bernat = -4

Sergio Ramos = -4

Tiémoué Bakayoko = -4

Luke Shaw = -4

Alex Sandro -3

Angel Di Maria = -3

Jadon Sancho = -3

Arthur = -3

Harry Maguire = -3

Aaron Wan-Bissaka = -3