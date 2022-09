FIFA 23: Les 25 joueurs qui progressent le plus de FIFA 22 à FIFA 23

C’est un jeune coéquipier de Mbappé au PSG, qui progresse le plus sur ce FIFA 23.

L’avenir appartient-il aux footballeurs français ? Ça peut y ressembler, à tout le moins dans l’univers du virtuel. Car sur le jeu FIFA 23, à sortir très bientôt, les joueurs nationaux comptent pour quelques-uns d’entre eux, parmi ceux qui voient leur note générale progresser le plus, d’une édition à l’autre de la simulation de football sur console, produite par EA Sports.

Hugo Ekitike plus forte progression du jeu FIFA 23

Au sommet d’entre tous se hisse le jeune transfuge du Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike. Du Stade de Reims au club de la capitale et la clinquante Ligue des champions, sa progression est rapide, aussi vite que gonfle sa note de 15 points de plus, à 75 qu’il vaut désormais. Le défenseur du Stade Rennais, Warmed Omari, l’accompagne sur le podium, à +13 et d’autres joueurs nationaux sont dans le top 25 ci-dessous : Georginio Rutter (+10), ex-coéquipier de Omari à Rennes, Castello Lukeba (+11) et Malo Gusto (+9), pour l’Olympique Lyonnais et Pierre Kalulu (+9), à l’AC Milan.

Des profils jeunes et en devenir pour sa partie

Ces 25 joueurs sont pour majorité jeunes, sinon très jeune. Cela veut donc dire qu’à leur progression enregistré depuis FIFA 22 à FIFA 23, ils offrent un potentiel élevé pour les gamers qui les choisissent. Un avantage également à les retenir, ils sont souvent avantageux sur le marché des transferts. Ça vaut donc le coup de s’y intéresser, pour sa partie personnelle.

Les 25 joueurs qui progressent le plus de FIFA 22 à FIFA 23

25. Pep Biel (Olympiakos) = 75 (+8)

24. Anthony Gordon (Everton) = 75 (+8)

23. Jacob Ramsey (Aston Villa) = 75 (+8)

22. Kouadio Manu Koné (Borussia Mönchengladbach) = 77 (+8)

21. Davide Frattesi (Sassuolo) = 77 (+8)

20. Hugo Duro (Valence) = 77 (+8)

19. Deniz Undav (Brighton) = 77 (+8)

18. Piero Hincapie (Bayer Leverkusen) = 78 (+8)

17. David Raum (RB Leipzig) = 81 (+8)

16. Aaron Ramsdale (Arsenal) = 82 (+8)

15. Malo Gusto (Olympique Lyonnais) = 75 (+9)

14. Josip Sutalo (Dynamo Zagreb) = 75 (+9)

13. Patrick Wimmer (Wolfsbourg) = 76 (+9)

12. Pierre Kalulu (AC Milan) = 78 (+9)

11. Georginio Rutter (Hoffenheim) = 75 (+10)

10. Djed Spence (Tottenham) = 75 (+10)

9. Wilfried Singo (Torino) = 76 (+10)

8. Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund) = 82 (+10)

7. Castello Lukeba (Olympique Lyonnais) = 76 (+11)

6. Fran Navarro (Gil Vicente) = 75 (+12)

5. Nicolo Casale (Lazio Rome) = 76 (+12)

4. Vitinha (Paris SG) = 79 (+12)

3. Warmed Omari (Stade Rennais) = 75 (+13)

2. Tino Livramento (Southampton) 75 (+14)

1. Hugo Ekitike (Paris SG) = 76 (+15)