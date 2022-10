FIFA 23: Les 10 plus beaux maillots à s’offrir sur FUT

Des maillots, et des beaux, à découvrir pour sa partie FIFA 23.

Plus qu’un simple jeu de foot, qu’il était au commencement, FIFA 23 reprend les codes du management d’un collectif au sens large, en offrant la possibilité d’opérer dans les coulisses des équipes, sur le marché des transferts, ou pour les apparats d’ensemble des clubs. Comme par exemple de choisir sur FUT le maillot que portent les joueurs, même s’il est d’un autre effectif.

Les 10 plus beaux maillots sur FIFA 23 : 10. FC Utrecht (extérieur)

Deux clubs français dans le top 10 des plus beaux maillots sur FIFA 23

Voilà, dans le diaporama ci-dessous une sélection de 10 des plus beaux maillots sur le titre fIFA 23. Un best of forcément subjectif, mais qui met en avant des pièces singulières, pour leurs couleurs, styles graphiques. Ou, dans le cas des Girondins de Bordeaux choisis sur le podium, parce qu’à l’esthétique déjà séduisante du maillot marine au scapulaire blanc, s’ajoute cette saison, l’absence d’un sponsor central. ET ça, c’est plutôt canon.

L’homme du Bohemians FC à bob Marley dépasse tous les autres maillots

Un autre club français qu’est le LOSC, avec son modèle third, se glisse dans le top 10. Mais aucun ne dépasse la tunique extérieure du Bohemians FC, qui est un hommage appuyé à la légende du raggae, Bob Marley, car c’est sur le stade de l’équipe nord-irlandaise, que le chanteur a donné son dernier concert en plein air, en 1980.

