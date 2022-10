« Fearless », Puma dévoile son film promotionnel pour la Coupe du monde

Neymer est à l’affiche du nouveau clip de Puma : Fearless

Un peu plus d’un mois nous sépare ce lundi 10 octobre, du début de la Coupe du monde de football 2022, au Qatar. avant cela, l’équipementier Puma a mobilisé ses meilleurs ambassadeurs, pour produire son film de campagne, en marge de la compétition. « Fearless » est le nom donné à cette production, réalisée par l’agence français, Lafourmi, en tant que partenaire de la marque allemande.

Neymar, Coman ou Griezmann au casting du nouveau film Puma

Sur une musique signée de Quentin Garabedian, le clip met en scène Neymar, en tant qu’image mondiale de l’équipementier, associé à des visages familiers du foot français : Kinglsey Coman, l’ailier du Bayern Munich, ou Antoine Griezmann, attaquant de l’Atlético Madrid. Memphis Depay, Fridolina Rolfö ou Sara Björk sont aussi au casting du film.

une campagne internationale en marge du Mondial 2022

« Fearless » sera déployé dans le monde entier, en télé, câble et satellite sur les régions Amérique et Afrique du sud, pendant quatre mois et partout sur le digital, réseaux sociaux de Puma ou des ambassadeurs, à l’attention directe de leurs communautés.