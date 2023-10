FC Nantes: Un actif joueur à près de 45 M€ en fin de contrat en 2024

Le FC Nantes est un club particulièrement concerné par les fins de contrats au terme de la saison en cours.

Sur tout un effectif valorisé à plus de 110 millions d’euros sur la plateforme spécialisée Transfermarkt, c’est presque la moitié qu’il faudra potentiellement renouveler au commencement de la saison prochaine. Car, entre les joueurs prêtés au FC Nantes et ceux qui seront en fin de contrat au 30 juin 2024, c’est un actif joueur estimé proche de 45 millions d’euros sur le marché des transferts qui sera possiblement libre au terme de cette saison.

Onze joueurs du FC Nantes concernés par la fin de la saison

Trois de ces joueurs sont prêtés, mais s’il n’y a pas d’option d’achat avec Arsenal pour l’attaquant Marquinhos, les Jaune et Vert ont une avec le Stade Rennais pour Matthis Abline (à 6 M€) et avec Valence pour le défenseur international suisse de 25 ans, Eray Cömert (3 M€). Au total, le FC Nantes a onze joueurs, soit l’équivalent de tout un collectif directement visé par la fin de cet exercice.

Après Kolo-Muani et Blas, Moses Simon partira-t-il lui aussi libre ?

Trois sotn donc prêtés, le reste est en bout de bail. Dont l’attaquant Moses Simon, pour joueur le plus bankable d’entre tous. Après avoir vu partir libre Randal Kolo-Muani à Francfort en 2022, puis Ludovic Blas chez le voisin Stade Rennais, cet été, l’attaquant nigérian sera-t-il le prochain à ne rien rapporter au club nantais ? Seule solution pour s’en prémunir, le prolonger et si possible d’ici la fin de cette année civile. Sans quoi, il sera libre par la suite de négocier ailleurs son futur en club.

Les joueurs du FC Nantes en fin de contrat en 2024

Moses Simon = 10 M€

Marquinhos = 8 M€

Matthis Abline = 6 M€

Samuel Moutoussamy = 5 M€

Eray Cömert = 3 M€

Moussa Sissoko = 3 M€

Rémy Descamps = 2,5 M€

Abdoul Kader Bamba = 1,5 M€

Nicolas Pallois = 1 M€

Yannis M’Bemba = 1 M€

Denis Petric = 0,5 M€