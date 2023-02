FC Nantes, Stade Rennais, ASM: Qui va gagner la Ligue Europa selon les bookmakers ?

Trois clubs français restent en course en Ligue Europa, mais aucun n’est donné favori.

La Ligue Europa a repris ses droits cette semaine. Trois clubs français ont disputé la manche aller des seizièmes de finale. L’ASM s’est imposé 3-2 face au Bayer Leverkusen. De son côté, le FC Nantes a arraché le match nul face à la Juventus (1-1). Tandis que le Stade Rennais s’est incliné 2-1 face au Shakhtar Donetsk. Si le championnat français est bien représenté, aucune de ses écuries ne figurent parmi les favoris de la compétition selon les bookmakers.

Arsenal, favori de la Ligue Europa selon les bookmakers

Contrairement aux clubs français, Arsenal n’a pas eu à disputer les seizièmes de finale de la et sont déjà qualifiés pour les huitièmes de la compétition, car les Gunners ont fini premier de leur groupe avec 15 points et un bilan de 5 victoires et 1 défaite. Les hommes de Mikel Arteta, qui réalisent une très bonne saison en Premier League (deuxième à égalité de points avec Manchester City mais un match en moins) sont favoris à la victoire finale en Ligue Europa. La cote d’un succès de Bukayo Saka et ses coéquipiers est de 4,5.

Le FC Barcelone et Manchester United sont les outsiders de la Ligue Europa

Le FC Barcelone et Manchester United suivent de près Arsenal, d’après les cotes proposées par les traders. Les deux équipes sont outsiders à la victoire finale de la C3. Un succès des Blaugrana est coté 6, tandis que celui des Red Devils est à 6,5. Pour autant, un des deux mastodontes n’ira pas plus loin que les seizièmes de finale de la compétition, puisque les deux équipes s’affrontent. La manche aller, qui s’est disputée au Camp Nou ce jeudi, s’est soldée par un score nul 2-2.

Des chances minimes en Ligue Europa pour l’ASM, le Stade Rennais et le FC Nantes

Les bookmakers ne donnent pas beaucoup de chances aux clubs français pour remporter la Ligue Europa. L’AS Monaco, vainqueur 3-2 du Bayer Leverkusen lors du seizième de finale aller, est le club français qui dispose de la meilleure cote dans l’optique d’une victoire finale dans cette compétition, celle-ci est de 32,6. Le club du Rocher est suivi par le Stade Rennais, défait par le Shakhtar Donetsk 2-1, coté à 35. Le FC Nantes, qui a tenu tête à la Juventus (1-1), est l’un des petits poucets de la C3. Un succès final des Canaris est coté à 150.