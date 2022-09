FC Nantes: Les notes officielles des Canaris sur FIFA 23

Alban Lafont, numéro un sur le maillot du FC Nantes, l’est aussi au niveau des notes des Canaris, sur FIFA 23.

Plus qu’une poignée de jours avant la sortie de la nouvelle simulation de football sur consoles, FIFA 23, disponible le 30 septembre, le 27 pour les accès anticipés. À cet effet, EA Sports communique les notes officielles des joueurs sur le prochain opus, et après les plus grosses stars du jeu, les développeurs américains ont dévoilé, ce dimanche, le top 1 000 des meilleurs joueurs de la licence. Avec sept éléments du FC Nantes, vainqueur de la Coupe de France la saison passée.

Alban Lafont, meilleure note du FC Nantes sur FIFA 23

Comme sur la précédente édition, le gardien Alban Lafont est le meilleur joueur du collectif canari. Nommé capitaine par Antoine Kombouaré cette saison, le portier de 23 ans gagne deux points sur sa note, pour atteindre 80 de moyenne générale. Son coéquipier du milieu Ludovic Blas augmente aussi de deux unités, à 79, et maintient sa position dans la hiérarchie de l’équipe. Positionné en tant que milieu gauche sur FIFA 23, Moses Simon se stabilise à 77 de général et pourra faire parler sa vitesse (90) dans son couloir.

Simon très rapide, moins la défense nantaise

Joueur le plus rapide du FC Nantes sur le prochain opus, le Nigérian creuse un fossé avec ses défenseurs centraux. Si Girotto gagne trois points sur sa note pour grimper à 78, le Brésilien a une vitesse notée à 58, et aura du mal à suivre les attaquants véloces. Malgré un +1, Nicolas Pallois est encore plus lent que son compère de la charnière, avec 37 de vitesse. Au milieu de terrain, l’Espagnol Chirivella atteint désormais la note de 77, qu’il partage avec la recrue Moussa Sissoko, qui régresse d’un point mais conserve un gros physique (86).

Les notes officielles des joueurs du FC Nantes sur FIFA 23