FC Nantes: Le sponsor majeur prolonge jusqu’à sa 54e année

Il est plus que jamais question de « Synergie’ entre le FC Nantes et son sponsor maillot.

Une bonne nouvelle pour le FC Nantes, avant la finale de la Coupe de France face au TFC, qui se dispute ce samedi 29 avril au Stade de France. En effet, les Canaris ont annoncé, via un communiqué, le renouvellement de leur partenariat avec Synergie pour les trois prochaines saisons, soit jusqu’en 2026. Un sponsor majeur d’une longévité record, puisqu’à l’issue de cette date, les deux entités seront liées pour la 54ème année de suite.

Le FC Nantes et Synergie disent oui pour une 54ème année

Partenaire des Canaris depuis 1972, l’histoire entre Synergie, créée en 1969 à Nantes, berceau historique de l’entreprise, et le club nantais continue pour au moins trois ans de plus. En 2026, les deux entités pourront donc fêter les noces de zibeline, ce qui correspond à l’anniversaire pour les 54 ans de mariage. Waldemar Kita, président du FC Nantes, s’est réjouit du renouvellement du sponsor majeur. « Par cette nouvelle preuve de fidélité, Synergie continuera à être le Partenaire Principal et le premier supporter du FC Nantes pour les trois prochaines saisons », a-t-il confié dans le communiqué. Si la durée du contrat est connue, ce n’est pas le cas du montant, qui n’a pas été dévoilé.

Le FC Nantes n’est pas assuré de se maintenir

En ces temps difficiles, où les hommes d’Antoine Kombouaré n’ont pas encore assuré leur maintien en Ligue 1 et sont même très proches de la zone rouge, donc de la Ligue 2, ce renouvellement de contrat apparaît comme un rayon de soleil dans un ciel gris. Malgré leur attache commune de longue date, rappelons qu’en 2021, Synergie avait attendu que les Canaris soient assurés de se maintenir au sein de l’élite du football français pour renouveler leur partenariat avec le FC Nantes. Quoi qu’il arrive à l’issue de l’exercice 2022-2023, cette prolongation est une bonne nouvelle pour les finances de l’actuel seizième du championnat.