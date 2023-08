FC Nantes: Combien vaut le 11 type de la saison 2023-24 sur le mercato ?

Cinq millions d’euros en moyenne la valorisation d’un joueur du onze type du FC Nantes, saison 2023-2024.

Après avoir frisé la correctionnelle la saison dernière, avec un maintien arraché au bout du bout du championnat, le FC Nantes repart à neuf cette saison 2023-2024, avec d’autres intentions et de nouvelles idées de jeu dictée par le coach Pierre Aristouy, en remplacement de Kombouaré. Il n’est pas dit que le onze type du FC Nantes ci-dessous soit le même une fois le marché des transferts terminé. Notamment car le joueur le plus bankable de l’équipe qu’est le gardien Alban Lafont est un élément convoité.

Un onze type du FC Nantes valorisé à 56 M€

Ce collectif type est celui que donne le journal L’Equipe. Il vaut un peu plus de 50 millions d’euros au cumul des onze joueurs, soit une moyenne à un peu plus de 5 millions d’euros par élément, comme l’estimation de la cote de l’ailier Moses Simon, sur ce mercato. A son désavantage, l’équipe souffre de la longueur des contrats de plusieurs éléments cadres, à l’aube de la fin de cet exercice 2023-24 pour Lafont, Simon et Sissoko ou 2025, en ce qui concerne Florent Mollet.

Des contrats courts pour des cadres de l’équipe

Cela réduit de fait la valorisation de chacun et force le FC Nantes à prendre des décisions dès cet été, comme avec le cas évoqué plus haut du portier Alban Lafont que le Sporting au Portugal convoite entre autres formations sur la piste du joueur de 24 ans. Le vétéran Nicolas Pallois (35 ans) et le milieu international Moussa Siossoko (33 ans) sont les deux joueurs les plus âgés du collectif et l’estimation les concernant baisse conséquemment. A l’inverse, Jaouen Hadjam (20 ans) et Quentin Merlin (21 ans), ont encore tout le temps de progresser sur le marché.

Alban Lafont = 10 M€

Fabien Centonze = 4 M€

Jean-Charles Castelletto = 4 M€

Nicolas Pallois = 2 M€

Jaouen Hadjam = 3 M€

Moussa Sissoko = 3 M€

Pedro Chirivella = 4,5 M€

Moses Simon = 5 M€

Florent Mollet = 3,5 M€

Quentin Merlin = 8 M€

Mostafa Mohamed = 9 M€

Total = 56 M€