A combien s’élève la fortune de Waldemar Kita ?

Waldemar Kita est l’un des propriétaires de club, les plus riches en Ligue 1.

Waldemar Kita, président du FC Nantes, est un homme d’affaires prospère. Mais quelle est sa fortune réelle ? Selon le magazine Challenges, elle s’élèverait à 800 millions d’euros en 2022, classant l’homme d’affaire né en Pologne, à la 148e place des personnalités les plus riches de France. Waldemar Kita a bâti sa fortune dans divers domaines, notamment l’immobilier et l’industrie. Il est le fondateur des laboratoires Vivacy, une entreprise pharmaceutique spécialisée dans l’acide hyaluronique, qui commercialise notamment un traitement pour l’allongement de la verge.

Waldemar Kita était la 148e fortune de France en 20222

Avant cela, il a crée puis vendu en 2006 et pour 170 M€, le groupe Corneal Laboratoires, spécialisé dans l’ophtalmologie et les produits antirides. Un an plus tard, il reprenait le FC Nantes alors en Ligue 2, qu’il a aidé à remonter dès l’année suivante. C’est cette même année qu’il a fondé le laboratoire Vivacy, qu’il a revendu quinze ans plus tard, en décembre 2022, pour près de 900 millions d’euros. En 2016, son nom a été associé aux leaks des « Panama papers », au sujet d’une société basée aux îles Vierges britanniques dont il serait le propriétaire. A l’époque interrogé par Le Monde, il s’est défendu d’en être.

Propriétaire du FC Nantes avec son fils aux commandes du club

Avant le FC Nantes, Waldemar Kita a acquis en 1998 le club de foot FC Lausanne, en Suisse, qu’il a cédé en 2001. Avec le FC Nantes il a souvent été sujet à controverse, en particulier sur les questions de la gestion du club et de ses relations avec les supporters. Voire des entraîneurs choisis pour diriger l’équipe. En 2011, son fils Franck est devenu le directeur général du club nantais.