FC Barcelone: TV, sponsors, billetterie, ce que la saison 2022 a rapporté au Barça

Si les revenus du FC Barcelone progressent, ils restent encore bien inférieur à ce qu’ils étaient avant la Covid.

Le rapport annuel « Football Money League », signé du cabinet Deloitte ne donne pas la conclusion comptable du FC Barcelone, si saison 2021-2022 s’est soldée sur un bénéfice. Ou des pertes. Elles étaient de 481 millions d’euros, au bilan précédent. Sait-on quand même à la lecture des revenus produits par le club catalan, qu’ils sont supérieur de 10%, d’un exercice à l’autre.

Une saison à 638,2 M€ de revenus pour le FC Barcelone

Ils sont passés de 582,1 M€ à 638,2 M€ au résultat du 30 juin 2022, indépendamment de l’activité du club sur le marché des transferts. C’est la billetterie du Camp Nou qui progresse le plus, après la période de la Covid et des stades à huis clos, elle passe de 16 millions à 103 millions d’euros. En hausse également, quoique plus minime de 7 millions d’euros, les revenus du sponsoring et partenaires commerciaux, à 284 millions d’euros, la saison dernière.

Un chiffre d’affaire encore en-deçà d’avant crise

En revanche, sorti dès la phase de groupes de la finale de la Ligue des champions, le club accuse une baisse des droits de l’audiovisuel, de 290 M€ à 251 M€. Ces 638,2 millions d’euros gagnés de l’opérationnel demeurent encore bien inférieurs à ceux tirés des saisons d’avant pandémie. En 2019, le chiffre d’affaire du club s’élevait à 841 M€. Un record.