FC Barcelone: Qui pourrait signer au Barça cet été selon les bookmakers ?

Le FC Barcelone devrait animer le mercato cet été.

Le FC Barcelone a bouclé sa saison 2022-2023 avec un titre de champion d’Espagne. Les Blaugrana se projettent déjà vers le prochain exercice et espèrent faire mieux, notamment sur la scène européenne, où ils ont terminé troisième de leur groupe en Ligue des Champions, avant de se faire éliminer dès les seizièmes de finale de la Ligue Europa par Manchester United. Pour cela, les dirigeants catalans comptent renforcer leur effectif en étant actif lors du prochain mercato d’été. Si celui-ci ouvre ses portes en juin, les bookmakers imaginent déjà le Barça sur plusieurs joueurs à différents postes.

Les bookmakers voient Firmino signer au FC Barcelone

Comme l’année dernière, le FC Barcelone sera sûrement contraint par le fair-play financier de la Liga et devra passer par quelques obstacles économiques avant de pouvoir recruter. Si tel est le cas, alors nul doute que les dirigeants tenteront d’abord de faire venir des joueurs en fin de contrat, tel que Roberto Firmino. L’attaquant brésilien a fait ses adieux à Anfield et aux fans de Liverpool lors de la 37ème journée de Premier League et serait un renfort de poids pour le Barça. À 31 ans, l’international auriverde peut encore beaucoup apporter à une équipe qui prétend jouer sur tous les tableaux. La presse espagnole annonce depuis plusieurs semaines que les deux parties ont même d’ores et déjà trouvé un accord. Le champion d’Espagne en titre apparaît alors comme la destination la plus probable pour les bookmakers. D’après eux, la cote pour que Firmino s’engage en Catalogne est de 1,5, faisant ainsi des Blaugrana les favoris à sa venue.

Le FC Barcelone s’intéresse à Ilkay Gundogan

Désireux de renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone pourrait aussi se tourner vers Ruben Neves, dont la venue est cotée à 1,5. Toujours dans le même secteur, Ilkay Gundogan, libre en juin prochain tout comme Roberto Firmino, intéresse également le Barça. Alors que sa venue en Catalogne semblait actée, le milieu de terrain de Manchester City devrait prolonger son aventure au sein des Sky Blues, selon les informations de la presse anglaise. Et pour cause, ses récentes performances en Ligue des Champions auraient convaincu les dirigeants de lui offrir un contrat longue durée. D’ailleurs les bookmakers ne s’y trompent pas, puisque si la cote pour qu’il reste auprès de Pep Guardiola est à 1,75. Toutefois, si l’international allemand devait partir, le FC Barcelone serait le premier club à pouvoir l’accueillir, avec une cote à 2,5.

Neymar Jr et Lionel Messi, des retours possibles mais…

Si comme chaque grand club, le FC Barcelone cible des footballeurs qui attisent les convoitises des plus grands d’Europe et doit faire face à une concurrence acharnée, le club blaugrana, en difficultés financières, a du mal à recruter des joueurs qui voudraient pourtant les rejoindre. C’est le cas notamment de Lionel Messi. Parti à contrecœur au PSG en août 2021, le génie argentin se verrait bien retourner vers son club de toujours. Mais les problèmes économiques des Blaugrana pourraient contrecarrer l’idée d’un retour du septuple Ballon d’Or. Le club saoudien Al Hilal tient la corde avec une cote à 1,3 tandis que celle du Barça est à 1,75. Toujours au rayon des retours, Neymar Jr, ouvert à l’idée d’un départ du Paris Saint Germain, ne serait pas contre revenir en Catalogne. Pour les bookmakers, le club catalan et Chelsea sont en compétition pour la venue de l’international auriverde, puisque les deux écuries sont cotées à 7.

Les cotes des joueurs qui pourraient signer au FC Barcelone selon les bookmakers

Roberto Firmino = cote à 1,5

Ruben Neves = 1,5

Ilkay Gundogan = 2,5

Lionel Messi = 1,75

Neymar Jr = 7

Paul Pogba = 10

Romelu Lukaku = 20

Victor Osimhen = 20

Harry Kane = 50