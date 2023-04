FC Barcelone: Nike c’est fini, Jules Koundé signe avec un nouvel équipementier

Jules Koundé a officiellement rejoint l’équipementier Adidas.

Nike et Jules Koundé, c’est désormais du passé. Comme il l’a annoncé lui-même sur ses réseaux sociaux ce lundi, le défenseur du FC Barcelone a changé d’équipementier. Fini la marque à la virgule, l’international français est désormais chez Adidas. Un changement qui, pour les plus attentifs, n’a rien de surprenant et se faisait attendre, puisqu’il évolue sur les terrains avec les chaussures de la marque à trois bandes depuis novembre.

Le défenseur du FC Barcelone Jules Koundé quitte Nike et rejoint Adidas

C’est à travers une vidéo de quelques secondes postées sur ses différentes plateformes, où Koundé apparaît en portant plusieurs vêtements signées Adidas, que le défenseur du Barça a officialisé, conjointement avec la marque à trois bandes, la nouvelle. Un spot accompagné d’un commentaire : « Nous ferons des mouvements avec style, tant sur le terrain qu’en dehors. » Le joueur du FC Barcelone rejoint donc le pool de son coéquipier, Pedri. Celui-ci est également composé de légendes telles que Zinedine Zidane, ou encore, le meilleur joueur de l’histoire des Blaugrana, et qui pourrait faire son retour dans son club de toujours, Lionel Messi.

Le troisième équipementier de Koundé

Au cours de sa jeune carrière, débutée aux Girondins de Bordeaux en 2017, Jules Koundé aura donc connu trois équipementiers en l’espace de six ans. Enchaînant successivement les trois mastodontes du sport que sont Puma, Nike, et enfin Adidas. Les détails du contrat avec le sponsor allemand ne sont, à ce jour, pas connus. À seulement 24 ans, nul doute qu’il devrait encore pouvoir s’engager avec une nouvelle marque, ou revenir à ses premières amours.