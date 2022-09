Ex-PSG: Salaire, contrat, ce qu’Alphonse Areola a signé avec West Ham

Alphonse Areola a définitivement quitté Paris, pour s’installer à Londres.

Cette fois, c’est certain qu’Alphonse Areola a quitté définitivement le PSG. Plusieurs fois, le gardien formé au club de la capitale, a tenté l’aventure ailleurs, mais uniquement sous la forme d’un prêt. Le dernier, s’est néanmoins transformé en recrutement définitif, cet été du côté de Londres. Car West Ham a levé l’option d’achat sur le portier international français.

Areola a définitivement quitté le PSG pour West Ham

Coûte de l’opération, un peu plus de 9 millions au bénéfice du Paris Saint-Germain. Cette fois sous contrat long chez les Hammers, Alphonse Areola a paraphé un bail pour les cinq prochains exercices, jusqu’en 2027, avec la possibilité d’une année de plus, en option. Cela vaut au gardien de but de 29 ans, de gagner 120 000 livres sterling par semaine, ou l’équivalent sur une saison, au cours actuel de la monnaie, de 7 millions d’euros brut en part fixe de salaire, selon les données de Spotrac.

Deuxième joueur le mieux payé chez les Hammers

C’est moins qu’il n’en percevait précédemment avec le Paris Saint-Germain qui lui versait 700 000 euros brut mensuels, moins les bonus complémentaires. Mais à West Ham ce salaire est celui d’un patron du vestiaire, il équivaut ce que gagne un autre international français, qu’est le défenseur Kurt Zouma, et seul la recrue phare de l’été, Lucas Paqueta, les devance dans la hiérarchie des salaires du vestiaire.