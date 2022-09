OL: Salaire, contrat, ce que Lucas Paqueta a signé avec West Ham

Lucas Paqueta s’est engagé dans l’été avec West Ham.

Quatrième recrue la plus chère de l’histoire de l’OL, quand il a débarqué de l’AC Milan (20 M€), Lucas Paqueta est devenu à son départ du club, pour celui de West Ham, la quatrième cession de contrat la plus élevée pour les Gones, à presque 61,63 millions d’euros (bonus compris et hors intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value). Cet été, le milieu de terrain international brésilien est donc devenu un membre du collectif des Hammers.

Lucas Paqueta a quitté l’OL pour rejoindre West Ham

Il s’est engagé sur un contrat long sur les cinq prochaines saisons, à l’échéance du 30 juin 2027. Payé l’équivalent de 260 000 euros brut mensuels, soit un peu plus de 3 millions d’euros hors primes, la saison avec l’Olympique Lyonnais, Lucas Paqueta a vu ses revenus gonfler et même doubler, en traversant la manche pour Londres. En rejoignant West Ham, le natif de Rio de Janeiro devient le joueur le mieux payé du collectif de David Moyes.

Joueur le mieux payé chez les Hammers cette saison

Désormais, Lucas Paqueta approche les 150 000 livres hebdomadaires. C’est-à-dire plus de 700 000 euros brut mensuels au cours monétaire actuel. Lucas Paqueta, 25 ans, devient le joueur le mieux payé de West Ham pour cette saison 2022-2023. Il devance dans cette hiérarchie, l’ancien gardien du Paris Saint-Germain, Alphonse Areola, à près de 600 000 euros par mois.