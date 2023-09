Enjeux, infos, paris sportifs de la 5e journée de Ligue 1

Avant la 5e journée de Ligue 1, toutes les infos bonnes à savoir, pour ses paris sportifs.

De haut en bas du tableau sportif, le championnat de Ligue 1 est déjà entré dans une première phase cruciale. Celle qui décide du champion et des places européennes, ou à l’inverse de la relégation à l’étage inférieur. S’il y a moins de risques que la saison dernière, avec le passage de 20 à 18 clubs dans l’élite du football français, ceux qui occupent présentement la zone rouge, le RC Lens et l’Olympique Lyonnais, ne sont pas disposés à lutter pour le maintien. Mais plutôt pour le podium.

Dire qu’il y a urgence serait peut-être exagéré, sitôt dans cette saison 2023-2024. Néanmoins le feu couve, à tout le moins du côté de l’Olympique Lyonnais où Laurent Blanc vient tout juste d’être remercié après seulement autre journées disputées. Ce week-end, les Gones reçoivent le promu Le Havre en prime time, dimanche soir, quinze jours après la gifle administrée par le PSG (1-4). Dire que la victoire est obligatoire est un euphémisme.

Ailleurs sur les autres terrains, l’AS Monaco cherchera à conserver son leadership pour notamment garder le PSG à distance, maintenant que le champion de France est lancé sur orbite. Et l’OM, de tenir le wagon et le podium que convoitent également le Stade Rennais et le Losc. A suivre aussi une alléchante affiche Stade de Reims – Stade Brestois, entre deux des meilleures formations de ce début d’exercice, qui ont en commun de jouer sans complexe et d’offrir un jeu alerte. Cette nouvelle journée de championnat s’annonce plutôt indécise et offre de belles opportunités à saisir sur le marché des paris sportifs.

Top 3 des affiches de la 5e journée pour parier en Ligue 1

PSG – OGC Nice

La rencontre qui ouvre cette 5e journée de Ligue 1 et pas la moins intéressante sur le papier. Après des débuts hésitants en l’absence de Kylian Mbappé, le champion de France est en pleine progression. Deux nuls et deux victoires consécutives accompagnent son début de saison. Confirmer face à Nice sera l’objectif des hommes de Luis Enrique. Face à eux, des Aiglons sans complexe, qui restent sur un probant succès (2-0) contre Strasbourg, après trois match nuls à l’entame. Todibo et ses partenaires resteront-ils invaincus sur la pelouse du Parc des Princes ?

Notre pronostic :

Victoire du Paris SG = cote à 1,47

Stade Rennais – Losc

Un choc programmé ce samedi en fin d’après-midi (17h) au Roazhon Park, entre deux équipes qui visent a minima une place européenne la saison prochaine, sinon mieux avec la Ligue des champions, en secret espoir. Deux clubs qui montent progressivement en régime ; les Bretons demeurants jusqu’ici invaincus avec un succès et trois matchs nuls et les Dogues qui campent sur une victoire contre Montpellier et comptent un point de plus (7 contre 6 à Rennes), au classement de la Ligue 1. Mais les Dogues sont souvent en réussite face aux Rennais qu’ils ont battu à 19 reprises dans leur histoire (contre dix succès du SRFC), dont six fois à l’extérieur.

Notre pronostic :

Match nul = cote à 3,53

OM – Toulouse FC

Qu’elle reçoive ou se déplace, comme ce dimanche après-midi (17h05), sur la pelouse du stade Vélodrome, l’équipe du Toulouse Football Club est souvent à la peine face à l’Olympique de Marseille. Historiquement, l’OM a gagné trois fois plus souvent que son adversaire haut-garonnais (21 succès à 7) ; onze fois sur sa pelouse et dix à Toulouse. Pour garder le rythme imposé devant au classement, par l’AS Monaco et le PSG, le collectif de Marcelino doit l’emporter. Pour les Violets, l’occasion sera surtout donnée de gommer la lourde défaite concédée il y a un peu moins d’un an, au mois de décembre : 6 buts à 1 !

Notre pronostic :

Victoire de l’OM = cote à 1,47

La statistique de la journée de Ligue 1

Voilà plus de dix ans que le FC Nantes n’a plus perdu contre le Clermont FC. C’était le 26 mai 2013, à l’époque en Ligue 2, pour un succès (0-1) des Auvergnats sur la pelouse des Canaris. Depuis, avec l’accession du CF63 en Ligue 1, les deux équipes se sont opposées quatre fois, pour deux succès nantais et deux matchs nuls. Historiquement, ce sera la seizième confrontation des deux clubs et les Nantais mènent six victoires à quatre, pour cinq nuls.

Bon à savoir: la liste des joueurs suspendus

Ils sont sept à ne pas être autorisés à jouer ce week-end car suspendus par la LFP. Dont trois pour le seule match entre le RC Lens et le FC Metz. Les premiers se passeront des services de Neil El Aynaoui et de Facundo Medina, les Grenats, de Aboubacar Lô. S’ajoutent à cette liste, le défenseur central brésilien du Losc, Alexsandro, le milieu de terrain du FC Lorient, Mohamed Camara, le défenseur nantais, Bastien Meupiyou et le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille, Pape Gueye.

Paris sportif : la cote du week-end

Randal Kolo-Muani buteur pour le Paris Saint-Germain. La recrue de l’été et transfert le plus cher de ce mercato en Ligue 1, débarqué au PSG pour 90 millions d’euros fera, sauf contrainte physique ou choix de son coach Luis Enrique, ses grands débuts avec le club de la capitale. Parier sur but de sa part face à l’OGC Nice, ce vendredi en soirée, fera gagner 2,38 fois la mise.