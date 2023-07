EA Sports FC recrute PepsiCo pour plusieurs saisons

Un nouveau partenariat stratégique unit EA Sports FC à PepsiCo.

EA Sports FC, la nouvelle franchise de jeux de football signée de EA Sports, a conclu un partenariat mondial pluriannuel avec le géant des boissons gazeuses, PepsiCo. Dans le cadre de cet accord, PepsiCo apportera trois de ses plus grandes marques – Pepsi, Gatorade et Lay’s – en tant que nouveaux partenaires d’EA Sports FC. Ce partenariat stratégique permettra aux deux parties de travailler ensemble pour développer le futur des jeux vidéo. Il permet également à PepsiCo de s’appuyer sur sa longue histoire dans l’industrie du divertissement footballistique tout en élargissant sa stratégie commerciale globale, en proposant des expériences qui combinent jeux, musique et football.

Un partenariat pluriannuel entre EA Sports FC et les marques de PepsiCo

« EA Sports est une marque emblématique dans le domaine du football et a révolutionné l’engagement des fans. Grâce à l’histoire de PepsiCo et à son implication étendue dans le football et le divertissement, nos marques sont idéalement positionnées pour repousser les limites de l’engouement pour le football. Ce partenariat nous permet de toucher les fans de football et les communautés du monde entier et de leur offrir des expériences qui rehaussent leur connexion avec ce magnifique sport », détaille par communiqué Adam Warner, responsable des sports mondiaux et des partenariats chez PepsiCo.

« Pendant des années, les marques de PepsiCo ont créé des moments mémorables pour les fans de football, et nous sommes ravis d’intégrer cet héritage riche dans nos propres expériences alors que nous nous lançons dans ce voyage remarquable avec EA Sports FC. Nous sommes fiers de nous associer à PepsiCo pour créer des expériences inoubliables qui captiveront sans aucun doute les fans du plus beau jeu du monde », ajoute David Jackson, vice-président de la marque chez EA Sports FC.

Les ambassadeurs de PepsiCo au service des futurs jeux EA Sports FC

Les ambassadeurs mondiaux issus de la liste de stars du football de PepsiCo, dont Vinicius Jr, Lionel Messi, Paul Pogba, Leah Williamson ou Lieke Martens, apparaîtront dans les activations à venir, telles que des collaborations dans le domaine du divertissement, des intégrations dans le jeu et des avancées sur les emballages qui offriront aux fans la possibilité de vivre des expériences privilégiées et de recevoir des récompenses dans le jeu. De plus, cette collaboration servira de plateforme pour une coopération accrue, sur les efforts actuels de PepsiCo visant à promouvoir la participation au football et l’égalité des sexes.