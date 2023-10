Dubaï nouveau sponsor du Real Madrid. Et bientôt un parc d’attraction

La ville de Dubaï est un nouveau sponsor du Real Madrid.

Le Real Madrid et Visit Dubai ont annoncé la signature d’un accord de partenariat mondial. Ce rapprochement vise à créer de nouvelles opportunités de croissance pour les deux institutions et à faire de Dubaï la première destination officielle du club espagnol.

Le plus grand parc d’attraction du Moyen-Orient bientôt construit

Dans le cadre de cet accord, le Real Madrid et Visit Dubai collaboreront sur une série de projets et notamment la création d’un parc à thème du Real Madrid à Dubai Parks and Resorts, le plus grand parc d’attractions du Moyen-Orient. Seront aussi prévus par ce partenariat, l’organisation d’événements et d’activités conjoints à Dubaï et à Madrid et la promotion de Dubaï auprès des fans du Real Madrid du monde entier.

Le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est dit « très fier » de ce partenariat dans le communiqué d’annonce. « Dubaï recherche l’excellence dans toute son offre de divertissement, un objectif partagé par le club », a-t-il déclaré. « Nous sommes ravis de faire découvrir cette passionnante destination touristique aux millions de Madridistas du monde entier ».

Le Real Madrid renforce ses liens avec les Emirats arabes unis

Le directeur exécutif de Visit Dubai, Issam Kazim, a également salué cet accord. « Nous sommes enthousiastes de commencer notre voyage avec le Real Madrid comme partenaire mondial », a-t-il déclaré. « Cette collaboration novatrice entre Dubaï et le plus grand club du monde repose sur une vision et des objectifs communs, où chaque réussite sert de motivation pour atteindre de nouveaux défis ».

Ce partenariat entre le Real Madrid et Dubaï complète le sponsoring majeur sur le maillot noué depuis plusieurs années avec Emirates, la compagnie aérienne nationale des Emirats arabes unis.