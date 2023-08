Détails et particularités de FLA, la société de conseil lancée par la mère de Mbappé

Fayza Lamari a lancé sa structure de conseil et gestion de carrière de sportifs, au nom de FLA.

Révélée par le journal L’Equipe le mois dernier, la nouvelle carrière de Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé dans le monde de la représentation de sportifs professionnels est en gestation depuis déjà de longs mois. Elle a en effet créée la société dédiée voilà plus d’un an, sur la fin du mois de juin 2022, selon nos renseignements à Sportune.

Le nom de l’agence de Fayza Lamari porte le nom de FLA

Elle porte le nom de FLA, dont on peut supposer qu’elle est la contraction de Fayza Lamari Agency et a pour objet : « Le conseil en gestion de carrière et en gestion d’image pour des sportifs de haut niveau.La négociation de contrats pour le compte de sportifs de haut niveau et vue de la pratique d’une activité sportive rémunérée dans le respect des règles régissant une telle activité, notamment des règles édictées par la Fifa. »

La mère de Kylian Mbappé est la seule actionnaire

Elle a son siège dans le neuvième arrondissement de Paris, à l’adresse d’une société de conseil en domiciliation d’entreprise. Fayza Lamari en est l’unique actionnaire, mais FLA est associée à la société de conseil en communication et marketing, Sizaley, elle même détenue à moitié par la mère du champion du monde de football et l’autre moitié, par Kylian, l’aîné de ses deux fils. Sizaley est née en même temps que FLA.

Une SAS lancée au capital minimal de un euro

FLA, qui est une société par actions simplifiée (SAS) a été constituée au montant minimum du capital social de 1 euro, déposé sur le compte d’une agence bancaire située à Monaco. Outre Kylian et son petite frère Ethan, Fayza Lamari va, selon L’Equipe, accompagner la carrière sportive de l’attaquant de l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki avant, c’est probable, d’étoffer plus largement, le pool de ses athlètes.

Réaction épidermique de l’agent d’Achraf Hakimi

Il a récemment été fait état de son intérêt pour le latéral du PSG, Achraf Hakimi, ce à quoi l’agent de l’international marocain a répondu dans les colonnes du média espagnol AS : « Son importance sur le marché, c’est zéro, elle n’a pas d’expérience, n’a fait aucune transaction, n’a aucune pénétration dans le marché. Il est impensable que quelqu’un comme Achraf puisse être perméable à cela ».