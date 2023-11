David Beckham pose avec sa nouvelle « fusée », produite en 50 exemplaires

En tant qu’ambassadeur de marque, David Beckham a reçu l’une des 50 versions de la nouvelle Maserati MC20 Notte

Le constructeur italien Maserati a dévoilé une nouvelle édition limitée de son supercar MC20, baptisée Notte. Ce modèle exclusif, au look noir mat et aux accents dorés, est destiné aux amateurs de sensations fortes et de conduite sportive. Le MC20 Notte est animé par le même moteur V6 biturbo de 3 litres que le modèle standard, qui développe 630 chevaux et 730 Nm de couple. Il permet au bolide d’atteindre une vitesse maximale de 325 km/h et d’accélérer de 0 à 100 km/h en seulement 2,9 secondes.

Images et détails de la nouvelle Maserati MC20 Notte ◄ Retour Suivant ► Image 1 parmi 6

Maserati dévoile son édition limité de la MC20

Côté design, le MC20 Notte se distingue par sa carrosserie noire mat, qui lui donne un look plus agressif et mystérieux. Les logos Maserati, le Tridente et les autres éléments de la carrosserie sont quant à eux peints en or blanc mat, ce qui apporte une touche de raffinement. L’intérieur du MC20 Notte est également entièrement noir, avec des sièges sport en Alcantara et des coutures jaunes. Le volant est également en Alcantara et intègre des inserts en fibre de carbone.

David Beckham ambassadeur du modèle produit en série limitée

La production du Maserati MC20 Notte sera limitée à 50 exemplaires, chacun étant numéroté individuellement. Le prix de ce modèle exclusif n’a pas encore été communiqué. Pour le lancement de cette édition limitée, Maserati a fait appel à son ambassadeur mondial, le retraité du football, David Beckham, et au pilote Andrea Bertolini. Les deux hommes ont réalisé un court-métrage dans lequel ils prennent le volant du MC20 Notte sur la piste de Spa-Francorchamps.

Avec cette édition limitée, Maserati propose une nouvelle alternative aux amateurs de superdeportifs qui recherchent un modèle à la fois performant et exclusif.