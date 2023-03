Cristiano Ronaldo, son nouveau bras droit quitte un job de 20 ans

Ricardo Refuge a décidé de quitter ses fonctions au sein de la sélection portugaise de football. S’il ne le précise pas, c’est sûrement pour mieux seconder Cristiano Ronaldo.

Après une Coupe du Monde 2022 au Qatar compliquée, marquée par une élimination dès les quarts de finale face au Maroc, et une fin de compétition passée sur le banc de touche, Cristiano Ronaldo retrouve ses coéquipiers, à l’occasion des deux premiers matchs de qualifications pour l’Euro 2024. Ces retrouvailles ne ressemblera pas aux autres pour le numéro 7 portugais, puisque Ricardo Regufe, proche de l’attaquant de 38 ans et présent au sein de la sélection depuis 20 ans, a annoncé qu’il quittait ses fonctions.

Le bras droit de Cristiano Ronaldo quitte la sélection

Le bras droit du meilleur buteur de l’histoire du Portugal l’a confirmé sur son compte Instagram. « Ce fut une fierté et un privilège d’avoir servi mon pays en tant que membre de l’équipe nationale pendant deux décennies. J’ai vécu des moments inoubliables et noué des amitiés pour la vie. J’ai vu de près l’équipe nationale remporter les deux trophées majeurs qu’elle a remportés jusqu’à présent et j’ai vu Cristiano Ronaldo devenir le meilleur joueur du monde. Je remercie les joueurs, les entraîneurs et le staff pour tout ce que nous avons vécu ensemble. Une nouvelle étape commence mais l’envie de voir notre équipe nationale gagner est toujours la même ! », a-t-il écrit. Une page se tourne au sein de la sélection portugaise.

Cristiano Ronaldo a un nouvel agent

C’est en tant que membre de l’équipementier Nike qu’il intègre l’équipe du Portugal avant de devenir le manager personnel de Cristiano Ronaldo. Depuis plusieurs mois, Ricardo Regufe est le nouvel agent du quintuple Ballon d’Or, à la suite de son ancien conseiller sportif historique, Jorge Mendes. Il aurait négocié son contrat mirifique de 500 millions d’euros sur deux ans et demi à Al Nassr, en Arabie Saoudite. Une bonne raison pour lui d’embrasser une nouvelle carrière.