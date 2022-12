Cristiano Ronaldo s’offre une première sortie avec son cadeau à 400 000€

Première sortie publique pour la Rolls Royce de Cristiano Ronaldo.

Après une Coupe du monde raté, en ayant terminé sur le banc des remplaçants, Cristiano Ronaldo a pu retrouver le sourire lors des fêtes. En effet, l’attaquant portugais a été gâté, puisqu’il a reçu une Rolls Royce Dawn, de la part de sa compagne, Georgina Rodriguez. Il a effectué sa première sortie avec son nouveau bolide de luxe dans les rues de Madrid.

La première sortie de Cristiano Ronaldo avec sa nouvelle Rolls Royce

Après Noël, vient l’heure d’essayer les cadeaux. Si certains vont revendre le leur sur des sites de e-commerce, ce ne sera pas le cas de Cristiano Ronaldo. Quelques jours après s’être vu offrir, par sa bien-aimée, Georgina Rodriguez, une Rolls Royce Dawn, estimée aux alentours de 400 000 euros. Le numéro 7 portugais, sa compagne et des amis ont été aperçus par des fans à la sortie d’un restaurant, à Madrid, alors qu’ils rejoignaient le cabriolet de luxe 4 places, composé d’un moteur longitudinal de 12 cylindres et un toit capable de s’ouvrir en 20 secondes.

Cristiano Ronaldo s’entraine à Valdebebas

Suite à une rupture de contrat à l’amiable avec son désormais ex club, Manchester United, le 22 novembre dernier, le joueur de 37 ans est actuellement au chômage. Pour garder la forme, il s’entraine à part à Valdebebas, le centre d’entrainement du Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, le quintuple Ballon d’Or est annoncé en Arabie Saoudite, à Al Nassr, où il devrait percevoir un salaire à hauteur de 200 millions d’euros par an. De quoi s’acheter encore quelques Rolls Royce pour étoffer un peu plus son garage.