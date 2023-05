Cristiano Ronaldo prolonge un sponsor fidèle depuis 10 ans

Il en a compté beaucoup depuis l’entame de sa carrière de footballeur professionnel, mais trois seulement ont eu une suite dans le temps : Nike, son équipementier, Clear la marque de shampoing et Herbalife, celui que Cristiano Ronaldo annonce ce lundi conserver à ses côtés. « Fier de prolonger mon partenariat avec Herbalife alors que nous entrons ensemble dans une nouvelle ère. Merci d’avoir soutenu mes performances au fil des ans sur le terrain et en dehors », écrit le joueur sur ses réseaux sociaux.

L’association des deux a débuté en 2013, elle va donc se poursuivre au-delà de la décennie, sans que ne soient précisés, ni la durée de ce nouveau contrat, ni le montant de ce dernier. Rappelons que les commanditaires qui lui sont associés valent à Cristiano Ronaldo de gagner près de 50 millions d’euros annuels, indépendamment des autres revenus générés en club (salaire et primes à Al-Nassr), ou du reste de ses activités commerciales.

CR7 a rejoint la marque spécialisée dans les compléments alimentaires, à la suite de Lionel Messi, qu’il a d’abord rejoint avant de devenir l’ambassadeur numéro un, après le retrait de l’Argentin. « Ils aiment travailler avec moi, j’aime travailler avec eux. Ils sont professionnels et ils sont honnêtes », disaient il y a quelques années CR7, à propos de Herbalife. Grâce à sa contribution, le groupe dit avoir augmenté sa visibilité, notamment en Europe et en Amérique latine.

Proud to extend my partnership with @herbalife as we enter a new era together. Thank you for fueling my performance over the years in the gym and on the field #CR7Drive #LiveYourBestLife pic.twitter.com/6vfj9voQJ5

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 22, 2023