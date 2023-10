Cristiano Ronaldo célèbre ses 15 ans avec un sponsor (et ce n’est pas Nike)

Cela fait quinze ans que Cristiano Ronaldo défend les produits de la marque Clear.

Un sponsor qui dure et qui plus est aux côtés du footballeur sinon de l’athlète le plus bankable dans le monde pour les commanditaires, c’est la performance de la marque de shampoing Clear avec Cristiano Ronaldo. Ambassadeur des produits à la propriété du groupe Unilever sans discontinuer depuis 15 ans, ainsi que l’annonce l’agence Polaris qui gère les droits marketing et d’images du footballeur portugais.

Cristiano Ronaldo et Clear, un sponsoring de 15 ans

Quinze ans avec un même athlète, c’est plutôt rare dans l’univers du sponsoring, autrement qu’avec les équipementiers type Nike ou Adidas, qui eux signent parfois des contrats « à vie », c’est-à-dire qu’ils se poursuivent au-delà de la carrière sportive. Cristiano Ronaldo l’est justement avec le groupe à la Virgule.

Un e vingtaine de sponsors qui rapportent près de 50 M€ par an

Cette collaboration du footballeur portugais et de Clear est d’autant plus remarquable qu’il n’est pas donné pour les marques de s’associer au joueur. Sa vingtaine de partenaires commerciaux rapportent en effet à l’intéressé près d’une cinquantaine de millions d’euros annuels.