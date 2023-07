Cristiano Ronaldo au Guiness World Record de l’athlète le mieux payé

Et un record de plus au palmarès de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo a une fois de plus écrit l’histoire en s’emparant du titre de l’athlète le mieux payé au monde. Cette réalisation lui a valu une autre ligne dans le Livre Guinness des records, pour les revenus annuels les plus élevés d’un athlète en 2023, tel que l’annonce les communicants de l’organisme de référence des records. Selon les calculs de Forbes, Ronaldo aurait gagné la somme de 136 millions de dollars (107,5 millions d’euros) au cours des 12 mois précédant le 1er mai 2023. Il surpasse ainsi son rival Lionel Messi, qui occupait la première place en 2022 avec des revenus estimés à 130 millions de dollars (103 millions d’euros).

Le Guiness World Record classe Cristiano Ronaldo dans son palmarès en 2023

Les revenus records de Ronaldo sont de 46 millions de dollars (35 millions d’euros) de gains sur le terrain et de 90 millions de dollars (68,5 millions d’euros) de recettes hors des terrains. Alors que ses revenus de footballeur incluent les salaires, les primes et les bonus, ceux du hors terrain proviennent principalement de contrats de parrainage lucratifs, de frais d’apparitions publiques, de produits dérivés et de droits de licence. Sa marque à succès CR7, en collaboration avec Nike, continue de contribuer de manière significative à gonfler ses bénéfices personnels.

Classé grâce à son lucratif transfert de Manchester à Al-Nassr

Le footballeur s’est récemment lancé dans une nouvelle aventure, quittant Manchester United en janvier 2023 pour rejoindre l’équipe saoudienne d’Al-Nassr. Ce transfert s’est accompagné d’une augmentation substantielle de salaire, presque doublant ses revenus pour atteindre environ 75 millions de dollars (57 millions d’euros). Le succès de Ronaldo démontre l’attrait mondial et la valeur marchande de sa marque. Forbes établit ses classements en se basant sur une combinaison de données provenant d’experts de l’industrie, de rapports d’actualités et de bases de données salariales.

Messi et Mbappé avec Cristiano Ronaldo dans le top 3 des mieux payés

Rejoignant Ronaldo dans le top trois de la liste des athlètes les mieux payés de Forbes pour 2022-2023, on retrouve deux autres superstars du football, Lionel Messi et Kylian Mbappé. Messi occupe la deuxième place avec 130 millions de dollars (115,5 M€), répartis également entre les revenus sur le terrain et hors terrain. Pendant ce temps, les revenus de Mbappé sur le terrain, estimés à 100 millions de dollars, contribuent largement à son revenu total de 120 millions de dollars (106,7 M€).

LeBron James bat le record pour les basketteurs et Canelo Alvarez celui des boxeurs

La quatrième place revient à la légende du basketball, LeBron James, qui a gagné 119 millions de dollars (105,8 M€), établissant un record pour les revenus annuels les plus élevés d’un joueur de basketball en 2023. LBJ est suivi au cinquième rang par le boxeur mexicain Canelo Alvarez avec 110 millions de dollars (97,8 M€), lui aussi signant un autre nouveau record pour les revenus annuels les plus élevés d’un boxeur en 2023.

It’s another record for Cristiano Ronaldo, as he becomes the world’s highest paid athlete️⚽️https://t.co/vOZQDEB7MN — Guinness World Records (@GWR) July 14, 2023

Le retraités Federer et Serena Williams sont également classés

Même après leur retraite en septembre 2022, les icônes du tennis Roger Federer et Serena Williams continuent d’impressionner en termes de revenus. Federer, classé neuvième au classement général, a gagné un total de 95,1 millions de dollars (84,5 M€), principalement grâce à ses activités en dehors des courts. La cadette des soeurs Williams, quant à elle, occupe la 49e place avec un revenu total de 45,3 millions de dollars (40,3 M€), composé principalement de gains en dehors des courts. Ces revenus reflètent non seulement les compétences et les réalisations des athlètes, mais aussi leur attrait mondial et leurs activités commerciales qui les propulsent au sommet des classements des recettes.