Cristiano Ronaldo 1er, Mbappé 6e, les footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

Cristiano Ronaldo est la personnalité la plus populaire dans le monde des réseaux sociaux, tous univers confondus.

Fortes de leur notoriété, les stars du ballon rond sont devenues, au fil des années, les personnalités les plus populaires au monde. Preuve en est leur nombre d’abonnés sur leurs différentes plateformes. Sans surprise, Cristiano Ronaldo domine le classement des footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux, réalisé par Football Benchmark, la branche sportive de KPMG. Kylian Mbappé occupe, quant à lui, la sixième position.

Cristiano Ronaldo, premier incontesté sur les réseaux sociaux

Qui d’autres que lui? Depuis une dizaine d’années, il est avec Lionel Messi, le footballeur incontournable. Connu dans le monde entier, Cristiano Ronaldo est même la personnalité la plus suivie sur Instagram. Au cumul de ses réseaux sociaux, il compte 832 millions de followers. À 38 ans, il pourrait prochainement atteindre le milliard d’abonnés. Comme durant toute sa carrière, il est suivi par son éternel rival, le numéro 10 argentin, qui sur ce terrain là est assez distancé, avec ses 559 millions de suiveurs.

Vers une nouvelle rivalité Kylian Mbappé – Erling Haaland

Alors que Messi et Cristiano Ronaldo sont au crépuscule de leur carrière sportive, Kylian Mbappé et Erling Haaland sont annoncés comme les prochains joueurs dominants de ces prochaines années et les nouvelles stars incontestées du football. Avec 128 millions de followers, le champion du monde est sixième du classement et deuxième Français, derrière Benzema, 4ème, et ses 131 millions de fans. Tandis qu’Erling Haaland n’est pas encore dans le top 10, avec ses 44 millions de suiveurs.

Le PSG et la France dominent

Dans ce classement, le PSG est de loin le club le plus représenté. Quatre des dix footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux sont des joueurs parisiens. Pêle-mêle: Lionel Messi, Neymar Jr, Kylian Mbappé et Sergio Ramos. Avec cette constellation de stars, ce n’est pas surprenant de voir les Rouge et Bleu dominer ce terrain de jeu. Outre le sportif, le Paris Saint Germain, propriété du Qatar, est aussi dans une logique d’image. Autre particularité de ce top 10, la France est la nation la plus présente, avec Mbappé, Benzema et Pogba. Preuve que le football français, réputé pour sa formation, produit des grands joueurs.

Only 1 player under 30 in top 10 footballers with most social media followers! 🤯 Legends dominate, but will new stars emerge? ⚽️ #FootballLegends #SocialMediaImpact #RisingStars 🌟 pic.twitter.com/jvclEKNUeP — Football Benchmark (@Football_BM) March 17, 2023

Les 10 footballeurs les plus suivis sur les réseaux sociaux

10. Mesut Özil (İstanbul Başakşehir) = 94 M

9. Andres Iniesta (Vissel Kobe) = 95 M

8. Paul Pogba (Juventus) = 98 M

7. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) = 113 M

6. Kylian Mbappé (PSG) = 128 M

5. Sergio Ramos (PSG) = 130 M

4. Karim Benzema (Real Madrid) = 131 M

3. Neymar Jr (PSG) = 369 M

2. Lionel Messi (PSG) = 559 M

1. Cristiano Ronaldo (Al Nassr) = 832 M