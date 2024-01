Cristano Ronaldo a-t-il vraiment acheté une maison à 25 M€ à Dubaï ?

Selon son entourage, Cristiano Ronaldo n’aurait pas acheté de maison sur l’île palmiers à Dubaï.

Nous l’évoquions récemment sur Sportune, l’attaquant portugais Cristiano Ronaldo aurait fait l’acquisition d’une somptueuse villa sur l’île de Jumeirah Bay Island à Dubaï, également connue sous le nom d’île des milliardaires. C’est selon Bloomberg qui écrit que Ronaldo aurait acquis un domaine sur cette île en forme de cheval de mer, et sa propriété, estimée à 25 millions d’euros, devrait lui être remise en 2024.

Un démenti sur l’achat d’une maison par Cristiano Ronaldo à Dubaï

Cependant, un représentant de Ronaldo a démenti ces rumeurs dans les colonnes de The Sun, lorsqu’on lui a été demandé des précisions sur cet achat. Jumeirah Bay Island est une enclave exclusive qui abrite de nombreux milliardaires, dont l’homme d’affaires israélien Teddy Sagi, le milliardaire saoudien Mohammed Abdul Latif Jameel, la femme du milliardaire russe Andrei Skoch et Isabel dos Santos, la fille aînée de l’ancien dictateur angolais José Eduardo dos Santos.

Les séjours luxueux de Ronaldo au Moyen Orient

En plus d’être une communauté de riches, l’île dispose d’un yacht club, de plusieurs restaurants haut de gamme et du Bulgari Resort Dubai, un hôtel somptueux appartenant à la maison de couture italienne. Ronaldo est connu pour ses séjours luxueux dans le Moyen-Orient. L’année dernière, il a séjourné au Four Seasons Hotel, situé dans l’un des plus hauts gratte-ciel d’Arabie saoudite, la Kingdom Tower de Riyad. Son séjour d’un mois aurait coûté 300 000 dollars.

Malgré le démenti de son représentant, il semblerait que Ronaldo ait bien l’intention de vivre à Dubaï. L’île des milliardaires est l’endroit idéal pour lui, car elle lui permet de profiter d’un mode de vie luxueux et d’être entouré de personnes riches et influentes.