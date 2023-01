Comment Manchester United vient de rater un deal majeur pour son maillot

Tout était bien avancé entre Manchester United et l’office de tourisme d’Arabie Saoudite, mais le départ de Cristiano Ronaldo a fait capoter l’affaire.

En juillet 2021, Manchester United avait fait de TeamViewer son nouveau sponsor maillot pour les cinq prochaines saisons. Un peu plus d’un an plus tard, l’histoire bat de l’aile, le club mancunien ayant annoncé rechercher un nouveau sponsor. Alors qu’il pensait l’avoir trouvé avec l’office de tourisme saoudienne, celle-ci a décidé, selon les informations d’EPL World, d’arrêter les négociations. Comme le rapporte, Manchester United News, trois raisons sont à l’origine de cette décision.

Le départ de Cristiano Ronaldo a pénalisé Manchester United dans la quête de son sponsor maillot

Le départ de CR7 en est une. Le site arabe spécialisé dans le football anglais, EPL Word, a publié des visuels de Cristiano Ronaldo, portant un maillot de Manchester United avec la mention “Saudi, Welcome to Arabia” du sponsor de l’office du tourisme saoudienne. Entre temps, cela n’aura échappé à personne, la star portugaise a quitté d’un commun accord les Red Devils et rejoint Al Nassr. Désormais, l’office saoudienne penserait plutôt à s’associer au nouveau club du quintuple Ballon d’or portugais.

La possible vente de Manchester United n’a pas aidé

Si les résultats sportifs de Manchester United sont actuellement bons, cela n’a pas toujours été le cas, cette saison. Au plus fort de la tempête, un départ du club par ses propriétaires a été mis sur la table. Les Glazers ont évoqué des alternatives stratégiques, ouvrant la porte à une future vente. Le groupe Raine, une société de banque d’investissement, a été chargé par les dirigeants de trouver la meilleure offre pour le club. Cette incertitude sur le futur actionnaire n’a pas joué en faveur des Red Devils, lors de la négociation avec le sponsor saoudien.

حصري 🚨🚨 هيئة السياحة السعودية توقف المفاوضات مع نادي مانشستر يونايتد بخصوص رعاية قميص النادي، كان هناك اجتماع ثلاثي بين الرئيس التنفيذي للنادي وممثل الهيئة أنس الشريف وممثل خبراء المسؤولية الاجتماعية سعود السبيعي، و كان من المفترض توقيع العقد الاولي بين الطرفين هذا الاسبوع 🥲 pic.twitter.com/PD6KErb9cJ — EPL World (@EPLworld) December 30, 2022

Un conflit d’intérêt et une volonté de ne pas promouvoir ses concurrents

En octobre 2021, l’Arabie Saoudite, par l’intermédiaire du fonds d’investissement public saoudien, a racheté Newcastle. Des investissements ont été faits, et les Magpies sont actuellement troisièmes de Premier League. Sachant que le sponsor “Visit Saudi” est directement lié à l’Arabie Saoudite, les intérêts très proches d’un club à un autre auraient peut-être alimenté les questions d’un possible conflit d’intérêts. De surcroît, dans la liste des candidats plus ou moins crédible des investisseurs attentifs au dossier du rachat de MU, sont cités des fonds venus de Dubaï ou de Doha, capitales voisines et concurrentes, à l’Arabie Saoudite. C’était donc prendre le risque d’y être associé. Le départ de Ronaldo a tranché la question.