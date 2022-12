Comment les sponsors de la FFF réagissent à la défaite des Bleus

Les sponsors des Bleus avaient prévu tout type de communication, selon si la France gagnait ou perdait la finale du Mondial 2022.

Malgré un triplé de Kylian Mbappé, l’équipe de France n’est pas championne du monde. L’Argentine s’est imposée au bout du suspense (3-3, 4-2 t.a.b). Finalistes malheureux, les Bleus de Didier Deschamps peuvent être fiers de leur parcours et de leur finale. C’est en tout cas l’un des mots d’ordres de leurs sponsors, ce lundi.

merci les Bleus de nous avoir fait rêver <3 pic.twitter.com/IC1LDOql7q — KFC France (@KFCFrance) December 18, 2022

Les sponsors des Bleus ont rendu hommage aux Bleus…

Une finale qui restera dans les mémoires. Comme tous les Français, les sponsors de la Fédération Française de Football (FFF) sont déçus mais fiers. En effet, c’est tout un pays qui souhaitait voir Hugo Lloris brandir la Coupe du monde pour la deuxième fois d’affilée. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Malgré la déception, les sponsors de la FFF ont tenu à rendre hommage à Mbappé et ses coéquipiers.

En mettant en avant le parcours et se disant fiers de cette équipe

Uber Eats, tout d’abord, avec cette phrase : « Merci de nous avoir autant régalés ». Le Crédit Agricole y est allé de son petit mot pour saluer les Bleus. « Vous n’avez pas perdu une finale, vous avez gagné le cœur des Français. » De son coté, l’opérateur téléphonique Orange affiche sa fierté, avec ce slogan : « Bleus, blanc, rouge et fiers ». Slogan toujours, pour KFC qui rend hommage aux joueurs français avec un « Bleus Blanc Blues ». Intersport souligne le coté famille de cette équipe. « On gagne en famille, on perd en famille ».

Bravo l’@equipedefrance et merci de nous avoir fait rêver.

On sera passé par toutes les émotions à vos côtés mais on en retiendra une : la fierté 💙🤍❤️#FiersdetreBleu #FamilleBleue #DistributeurOfficiel #Lesportlaplusbelledesrencontres pic.twitter.com/SHXgCprztU — @Intersport_FR (@Intersport_FR) December 19, 2022

Les sponsors manient également l’humour

La marque automobile Volkswagen privilégie l’humour. « Cette année, Noël est officiellement reporté au 25 décembre. Volkswagen remercie les Bleus de nous avoir fait vibrer ». Intermarché fait également un trait d’esprit en détournant la phrase « Le jour de gloire est arrivé » en « Le joueur de gloire est reporté ». Plus classique, EDF dit : « Merci les Bleus ». Même tonalité pour Coca Cola, qui remercie l’équipe de France avec des mots simples : « Vraiment magique. Merci les Bleus. Vous nous avait fait vibrer ». À noter que l’équipementier de l’équipe de France, Nike, n’a pas réagi.

Jusqu’au bout vous nous avez fait rêver : merci l’@equipedefrance pour ces belles émotions ! #FiersdetreBleus #CôtéFoot pic.twitter.com/VlednsB0Vt — Crédit Agricole IDF (@CA_IDF) December 18, 2022

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Volkswagen France (@vw_france)