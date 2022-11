Mondial 2022: Quels sont les sponsors des Bleus et combien paient-ils à la FFF ?

Noël Le Graet doit composer avec les susceptibilités des joueurs et les attentes des annonceurs qui paient pour s’afficher avec les Bleus.

Les doits à l’image des Bleus, quelle histoire est-ce devenue, à quelques temps du début du Mondial 2022 au Qatar, sous l’impulsion de quelques joueurs et de Kylian Mbappé en tête. Les uns exigent un droit de regard sur leur contribution, les autres que sont les sponsors, en veulent pour leur argent. Et entre, il y a la FFF appelée à trancher.

Nike le principal soutien financier des équipes de France

Ses commanditaires, la Fédération française se doit de les choyer, car ils sont partie majeure de son business annuel. Surtout la contribution de l’équipementier Nike, qui paie 50 millions d’euros par an, sinon plus, selon les performances sportives des hommes de Deschamps, pour habiller toutes les équipes de France. Il y a derrière, trois niveaux d’importances chez les annonceurs, avec plus ou moins de visibilité et d’accès privilégiés, notamment aux joueurs, selon l’implication financière de chacun.

Les sponsors de la FFF pèsent pour presque moitié de son chiffre d’affaire

Les sponsors rapportent à la FFF près de 110 millions d’euros annuels, sur un chiffre d’affaire d’un peu plus du double. C’est dire l’importance des sponsors sur le poids du budget global, soutenu derrière par l’apport des droits de l’audiovisuel (environ 25%).

Les sponsors de l’équipe de France de football