City et Chelsea en tête, les (énormes) commissions d’agents versés par la PL

Toujours plus riche, donc toujours plus dépensière, la Premier League anglaise.

L’Angleterre, terre promise des agents du football. C’est là que le business tourne à plein, l’attestent les chiffres des commissions versées par les vingt clubs de la riche Premier League, sur la dernière année écoulée, entre la fin février 2022 et le début janvier 2023. Le total cumulé s’élève à 318 219 426 livres (361 382 296 euros), c’est plus que le budget de n’importe quelle équipe française. A l’exception, of course, du PSG.

Manchester City et Chelsea dominent le reste de la Premier League

Sur ces plus de 350 millions d’euros de commissions, un sixième environ, a été payé par Manchester City. Et une autre grosse partie par les Blues de Chelsea, de surcroît, dans le cas du club londonien, depuis la prise de pouvoir de Todd Boehly, à la suite du Russe, Roman Abramovich. Même le dernier de la série, ici Nottingham Forest, s’autorise des commissions en millions. Comprendre que tous les clubs de l’élite du football britannique ont des moyens d’ouvrer sur le marché, bien supérieur au reste de l’Europe. Voire du monde.

Des commissions versées aux agents qui augmentent d’une saison à l’autre

A lui seul, le Big 5 anglais absorbe quasiment le tiers de la somme. En un an, selon les chiffres de la Football Association, le cumul des commissions payées aux représentants de joueurs ont augmenté de 16,75% (elles étaient de (309 598 989 euros, entre 2021 et 2022).

Les commissions d’agents payés par les clubs de la Premier League de février 2022 à janvier 2023

Manchester City = 51 563 571 £ (58 557 559 €)

Chelsea = 43 160 072 £ (49 014 225 €)

Liverpool = 33 691 782 £ (38 261 671 €)

Manchester United = 24 726 374 £ (28 080 212 €)

Arsenal = 16 749 072 £ (19 020 884 €)

Tottenham = 16 137 103 £ (18 325 909 €)

Villa Aston = 15 623 203 £ (17 742 304 €)

Leeds = 15 310 814 £ (17 387 543 €)

Everton = 13 542 845 £ (15 379 770 €)

West Ham = 12 030 438 £ (13 662 223 €)

Newcastle = 10 784 029 £ (12 246 754 €)

Leicester = 10 282 967 £ (11 677 729 €)

Crystal Palace = 9 796 296 £ (11 125 046 €)

Fulham = 8 758 854 £ (9 946 887 €)

Brighton = 8 583 317 £ (9 747 541 €)

Southampton = 6 319 675 £ (7 176 863 €)

Wolverhampton = 6 186 765 £ (7 025 925 €)

Brentford = 5 560 192 £ (6 314 365 €)

Bornemouth = 5 058 871 £ (5 745 046 €)

Nottingham Forest = 4 353 186 £ (4 943 643 €)