Chelsea: Les 10 joueurs les mieux payés des Blues en 2023

Avec Tod Boehly, chaque mercato bouscule l’ordre établi, dans la hiérarchie des salaires chez les blues de Chelsea.

Au moins les supporters des Blues ont-ils été rassurés sur les envies d’investir du nouveau repreneur de Chelsea depuis le mois de mai, l’homme d’affaire américain Ted Boehly. Sur les deux mercato de l’été et cet hiver, le club a dépensé 460 millions d’euros en indemnités sur les transferts, c’est un record dans la pourtant riche Premier League anglaise. Qui dit transfert élevé dit bien souvent salaires conséquents.

5 recrues dans les 10 plus hauts salaires chez les Blues en 2023

Dans le top 10 des plus élevés du vestiaire de la formation londonienne, cette saison 2022-2023, cinq d’entre eux sont des recrues, dont l’attaquant Raheem Sterling en tête, à plus de vingt millions d’euros brut la saison, hors primes, traduit au cours monétaire du moment de 1 livres égale 1,14 euros. Joao Félix est le dernier à compléter la liste, il vient d’arriver en ce mois de janvier en prêt payant et c’est Chelsea qui a en charge l’intégralité de son salaire, estimé proche de 15 millions d’euros.

Une masse salariale qui va flamber d’une saison à l’autre

Ils sont dix et presque onze, à l’ajout du buteur de Pierre-Emerick Aubameyang à 9,5 millions par an, les joueurs de Chelsea à dépasser la dizaine de millions d’euros brut annuels. En 2022, la masse salariale de l’effectif des Blues s’élevait à 400 millions d’euros. Elle était alors plus basse que celles de Manchester City et United ou de Liverpool, mais le rapport s’est probablement inversé, sur cet exercice.

Les 10 joueurs les mieux payés de Chelsea en 2023

10. Marc Cucurella = 10,4 M€

9. Cesar Azpilicueta = 10,7 M€

8. Ben Chilwell = 11,2 M€

7. Wesley Fofana = 11,9 M€

6. Reece James = 14,8 M€

5. Joao Felix = 14,8 M€

4. N’Golo Kante = 17,2 M€

3. Kalidou Koulibaly = 17,5 M€

2. Kai Havertz = 18,4 M€

1. Raheem Sterling = 20,4 M€