Ces anciens footballeurs devenus propriétaires de clubs

De footballeurs à propriétaires de clubs, de plus en plus de joueurs franchissent le pas. Mais tous n’ont pas la même réussite.

Dans le football actuel, il n’est pas rare de voir des fonds d’investissements ou des États souverains racheter un club de football. Un autre type de propriétaire existe depuis peu et se multiplie de plus en plus : les anciens joueurs. Si après avoir raccroché les crampons, nombreux sont ceux à privilégier une carrière de consultant pour une chaîne de télévision et livrent leurs expériences et analyses tactiques. D’autres décident de passer leurs diplômes afin de devenir entraîneur pour être toujours aussi proche du rectangle vert. Certains n’hésitent pas à viser plus haut. Coup d’œil sur ces anciens footballeurs devenus propriétaires de clubs.

De plus en plus de footballeurs dans l’actionnariat des clubs

En effet, nombreux sont les footballeurs ces dernières années qui ont pris la décision de racheter un club. Soit ils entre dans l’actionnariat, que ce soit en tant qu’actionnaire majoritaire ou minoritaire, ou alors ils décident de créer leur propre club, notamment aux Etats Unis, où le football est un sport qui se développe d’année en année et le championnat majeur, la Major League Soccer cherche à être compétitive.

Les grands joueurs investissent dans les clubs

Pour pouvoir se permettre d’investir autant d’argent dans son club, il faut bien entendu en avoir gagné beaucoup lors de sa carrière de footballeur, aussi bien avec ses revenus sur le terrain que ceux liés au sponsoring. Il n’est donc pas étonnant de constater que les joueurs qui sont à la tête de club, sont essentiellement des grands joueurs, qui pour la plupart possèdent déjà une grande fortune et donc peuvent investir, à l’image de certains hommes d’affaires.