Ce que seront les 10 transferts les plus chers de l’été selon Football Manager

L’été sera chaud selon Football Manager 2023.

Le mercato estival international 2023-24 a à peine débuté, mais de nombreux transferts importants ont déjà été réalisés, avec potentiellement d’autres grosses transactions à venir. Certains des plus grands mouvements de l’été ont déjà eu lieu, avec Jude Bellingham rejoignant le Real Madrid, Christopher Nkunku signant à Chelsea et Alexis Mac Allister s’engageant avec Liverpool pour un début de mercato prometteur.

Bellingham et Nkunku pour (véritables) transferts les plus chers du début de mercato

Cependant, alors que les spéculations autour de l’avenir de Declan Rice à West Ham United et de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain alimentent les discussions, quels autres transferts révolutionnaires pourraient se produire dans les mois à venir ? Afin d’anticiper les mouvements les plus marquants, la rédaction du Daily Star s’est tournée vers Football Manager 2023 pour simuler le mercato estival et découvrir les transferts les plus coûteux qui pourraient se réaliser. Bien entendu, tout cela n’est que supputation.

Mbappé au Real Madrid, le transfert de l’été selon FM 2023

Mais si cette simulation dit vrai, le transfert le plus marquant sera celui de Kylian Mbappé, dont la saga prendra fin avec un déménagement au Real Madrid pour une somme colossale pouvant atteindre les 220 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain, bénéficiant d’une importante rentrée d’argent suite à ce départ, ne tarderait pas à le remplacer en signant Victor Osimhen en provenance de Naples pour 120 millions d’euros. Parmi les autres transferts notables, on retrouve Declan Rice qui opte pour Manchester City plutôt qu’Arsenal, Joshua Kimmich rejoignant Manchester United en provenance du Bayern Munich et Frenkie de Jong passant de Barcelone à Arsenal.

Ces mouvements potentiels pourraient contribuer à l’un des mercato les plus mémorables et spectaculaires de tous les temps, avec des joueurs de renommée mondiale tels que Mbappé, Kane, Rice et Caicedo si cela venait effectivement à se vérifier.

Kylian Mbappé (PSG vers Real Madrid) = 170 millions d’euros (pouvant atteindre 220 millions de livres d’euros)

Victor Osimhen (Napoli vers PSG) = 120 millions d’euros

Declan Rice (West Ham vers Manchester City) = 102 millions d’euros (pouvant atteindre 120 millions d’euros)

Rodri (Manchester City vers Barcelone) = 105 millions d’euros

Joshua Kimmich (Bayern Munich vers Manchester United) = 100 millions d’euros

Frenkie de Jong (Barcelone vers Arsenal) = 85 millions d’euros

Moises Caicedo (Brighton vers Bayern Munich) = 64 millions d’euros (pouvant atteindre 83 millions d’euros)

Harry Kane (Tottenham vers Manchester United) = 58 millions de livres sterling (pouvant atteindre 82 millions d’euros)

Federico Valverde (Real Madrid vers Liverpool) = 77 millions d’euros

Moussa Diaby (Bayer Leverkusen vers Newcastle) = 72 millions d’euros