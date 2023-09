Ce que sera le classement final en Ligue 1 selon les stats d’Opta

Si le classement de la Ligue 1, après les cinq premières journées, réserve bien des surprises, la victoire finale ne devrait pas échapper au PSG selon les stats d’Opta, à ce stade de l’exercice.

Qui l’eut cru ? Qu’après les cinq premières journée de la saison 2023-2024 de Ligue 1, le PSG ne serait pas sur le podium, contrairement au Stade Brestois, dauphin du leader Monaco. Et qu’en bas de tableau, le RC Lens serait dernier et l’Olympique Lyonnais en position de barragiste ? Avec autant d’éléments de surprises, personne ne l’a vu venir.

Le PSG devant l’ASM et l’OM selon les prédictions du moment

C’est que la glorieuse incertitude du sport reste et restera l’éternelle inconnue, dans l’équation d’une saison sportive. Cella qui fait que les prédictions du classement final de l’exercice en cours en Ligue 1 signée d’Opta, ne resteront que des prédictions. Avec toutefois une part à la fois statistiques, humaine et de l’intelligence artificielle pour déboucher, après cinq journées de championnat à la hiérarchie ci-dessous, considérée comme la plus probable du moment.

Le RC Lens et l’OL se maintiendraient mais ils ne joueraient pas l’Europe

Avec le PSG sacré champion de France, en dépit de ses débuts poussifs et Monaco et Marseille pour l’accompagner sur le podium final. Et inversement, à l’opposé du tableau, un exercice compliqué pour le promu Le Havre et avec lui le Clermont Foot. C’est annoncé à peine mieux pour le FC Nantes, pour qui jouer le maintien deviendrait alors une (mauvaise) habitude. Quant au RC Lens et à l’Olympique Lyonnais, présentement bien mal embarqués après les cinq premières journées, les Nordistes remonteraient à la septième place finale et les Gones, à la dixième. Ni l’un ni l’autre ne serait alors qualifié pour une coupe européenne. A tout le moins, pas par le truchement du championnat de France.

