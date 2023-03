Ce que Hervé Renard a signé pour diriger l’équipe de France féminine

Hervé Renard est le nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de football.

Pressenti depuis plusieurs semaines pour être le successeur de Corinne Diacre, Hervé Renard est officiellement le nouveau coach de l’équipe de France féminine. Avant cela, le technicien français a d’abord quitté son poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite, où il était sous contrat jusqu’en 2027, renonçant ainsi à un salaire plus important que celui qu’il touchera à la tête de les Bleues.

Hervé Renard a baissé son salaire pour entraîner l’équipe de France féminine

Si le challenge sportif est intéressant, à quelques mois de la Coupe du Monde en Nouvelle Zélande et en Australie, on ne peut pas en dire autant financièrement. En effet, pour diriger les joueuses de l’équipe de France, Hervé Renard a dû consentir à un sacrifice financier. Comme le rapporte L’Équipe, avec l’Arabie Saoudite, le technicien français percevait un salaire de 300 000 euros mensuels, tandis que ses émoluments devraient être plus proches de ceux que touchait Corinne Diacre, soit environ 400 000 euros chaque année.

Renard est sous contrat jusqu’en 2024

Hervé Renard a donc divisé son salaire conséquemment pour être le sélectionneur des Bleus. Outre ses émoluments, il faut également prendre en compte la durée du contrat. Lié avec l’équipe saoudienne jusqu’en 2027, son bail avec la Fédération Française de Football porte jusqu’au 31 août 2024, soit après les Jeux Olympiques de Paris. L’ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d’Ivoire, avec lesquels il a remporté la Coupe d’Afrique des Nations, semble motivé à l’idée de relever ce nouveau défi.