Corinne Diacre, combien pourrait coûter son licenciement à la FFF ?

C’est fini pour Corine Diacre, licenciée ce jeudi par la Fédération française de football.

Après plusieurs jours d’attente, le Comité exécutif de la Fédération Française de Football s’est réuni ce jeudi matin et a, comme annoncé, confirmé le départ de la désormais ancienne sélectionneuse des Bleues, Corinne Diacre. Sous contrat jusqu’en août 2024, son licenciement devrait coûter plusieurs centaines de milliers d’euros à la FFF.

Corinne Diacre perçoit un salaire de 400 000 euros annuel

Comme rapporté par L’Équipe, Corinne Diacre perçoit un salaire d’environ 400 000 euros par an, soit près de 34 000 euros chaque mois. Alors qu’il restait 17 mois de contrat à l’ancienne sélectionneuse des Bleues, soit jusqu’en août 2024, afin qu’elle puisse être aux manettes durant les Jeux Olympiques de Paris, la Fédération Française de Football a décidé de rompre son bail et devra normalement s’acquitter, hormis clause particulière, d’une indemnité d’environ 600 000 euros.

La FFF justifie le départ de Corinne Diacre

Le communiqué de la FFF, publié quelques instants après son licenciement, ne laisse peu de doutes quant aux raisons de celui-ci. Le Comex a pris cette décision, après avoir fait le constat d’une “fracture très importante avec des joueuses cadres” ayant “mis en lumière un décalage avec les exigences du très haut niveau”. Corinne Diacre n’a donc pas résisté à la fronde des taulières de l’équipe de France, telles que Wendie Renard, Marie-Antoinette Katoto, et Kadidiatou Diani, qui demandaient du changement et avaient annoncé leurs mises en retrait de la sélection, à seulement quelques mois de la Coupe du Monde 2023, qui aura lieu en Australie et en Nouvelle Zélande.