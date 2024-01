Camavinga nouveau n°1, les footballeurs français les plus chers en 2024 selon le CIES

Selon le CIES, Eduardo Camavinga est désormais le footballeur français à la plus forte valorisation sur le marché des transferts.

Kylian Mbappé cède sa place. De footballeurs français le plus cher et plus largement le plus valorisé dans tout le monde de sa discipline. C’est selon le dernier top 100 sur le mercato publié par le Centre international d’étude du sport (CIES). Lequel hisse le milieu de terrain anglais, Jude Belligham, comme nouveau numéro un international, à 267,5 millions d’euros.

SOn contrat s’achevant bientôt, Mbappé recule au classement

Et pour la France, le partenaire de Bellingham au Real Madrid, Eduardo Camavinga, que l’Observatoire du football estime à 132,7 millions d’euros. Un troisième larron dans l’entre-jeu du club merengue est aussi dans ce classement, en la personne d’Aurélien Tchouaméni, à 99,5 millions d’euros. La dévalorisation de Kylian Mbappé à 106,2 millions d’euros au commencement de cette année 2024 s’explique par l’imminence de la fin du contrat de l’intéressé, au 30 juin qui arrive.

Trois des 11 Français les plus chers jouent pour le Paris SG

A moins pour le PSG de le céder cet hiver en janvier, ou de le prolonger d’ici la date butoir, sinon le capitaine des Bleus pourra s’engager ailleurs. Trois des onze Français les plus chers sur le marché des transferts actuel évoluent au Paris Saint-Germain. Ils sont majoritaires.

Les footballeurs français les plus chers en 2024 selon le CIES

1. Eduardo Camavinga (Real Madrid) = 132,7 M€

2. Kylian Mbappé (Paris St-Germain) = 106,2 M€

3. William Saliba (Arsenal) = 104,3 M€

4. Jules Koundé (FC Barcelone) = 103,5 M€

5. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) = 99,5 M€

6. Ibrahima Konaté (Liverpool FC) = 90,2 M€

7. Castello Lukeba (RB Leipzig) = 88,9 M€

8. Moussa Diaby (Aston Villa) = 88,1 M€

9. Warren Zaïre-Emery (Paris St-Germain) = 80,4 M€

10. Randal Kolo Muani (Paris St-Germain) = 77,3 M€

11. Axel Disasi (Chelsea FC) = 74,2 M€