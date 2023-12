Ça rapporte combien la Coupe du monde U17 ?

La Coupe du monde U17 est un tournoi sous l’égide de la FIFA.

Jour de finale pour l’équipe de France qui, vingt-deux ans après le sacre du pays au Trinité-et-Tobago, a l’occasion de décrocher un nouveau titre à la Coupe du monde U17, face à l’équipe d’Allemagne. La génération 2006 retrouve une nation qui l’a dominé en finale du dernier Euro, avec l’ambition d’effacer ce revers concédé aux tirs au but. Au bout des 90 minutes voire plus, il y a un titre Mondial à gagner.

Combien la Coupe du monde U17 rapporte-t-elle à ses champions

Quant à la question financière concernant le tournoi souvent posée : combien les champions du monde U17 reçoivent-ils en récompense ? La réponse est simple : rien de conséquent. La FIFA a initié cette compétition en 1985 dans le but principal de développer le sport à travers le monde et de donner aux jeunes footballeurs l’opportunité de jouer au plus haut niveau international. Bien que l’instance mère prenne en charge les coûts opérationnels des équipes participantes au tournoi, elle ne prévoit pas de primes pour l’équipe victorieuse. Cependant, voici la liste des trophées, récompenses et médailles décernés lors de la Coupe du Monde U17 de la FIFA :

– Un diplôme officiel sera remis à chaque association membre participante, ainsi que des certificats de participation à chaque membre de la délégation officielle de chaque équipe.

– La FIFA organise la cérémonie de remise des prix, qui aura lieu après le match final. Un représentant de la FIFA, le chef de l’État du pays hôte ou son représentant, ainsi que les chefs de délégation des équipes concernées, participeront à la cérémonie.

– Un représentant de la FIFA remettra le trophée au vainqueur de la Coupe du Monde lors de la cérémonie de remise des prix.

– Un diplôme sera remis aux associations classées première, deuxième, troisième et quatrième lors de la compétition finale.

– Des médailles seront remises aux trois meilleures équipes de la compétition finale : médailles d’or aux vainqueurs, d’argent aux finalistes et de bronze à l’équipe classée troisième.

– Une médaille sera remise à chacun des arbitres qui dirigent le match pour la troisième place et la finale.

– Un concours de fair-play sera organisé pendant la compétition finale. Le Groupe d’Étude Technique de la FIFA déterminera le classement à la fin de la compétition.

À la fin du tournoi, les prix spéciaux suivants seront attribués :

A) Le Trophée FIFA Fair Play, une médaille de fair play pour chaque membre de la délégation, un diplôme et un bon d’une valeur de 10 000 dollars US pour des équipements de football (à utiliser pour le développement du football des jeunes) seront remis à l’équipe remportant le concours de fair-play.

B) Le Soulier d’Or sera attribué au joueur marquant le plus de buts lors de la compétition finale. En cas d’égalité de buts, le nombre de passes décisives sera déterminant. Si deux joueurs ou plus ont le même nombre de buts et de passes décisives, le total des minutes jouées lors de la compétition finale sera pris en compte, le joueur ayant joué moins de minutes étant classé premier. Un Soulier d’Argent et un Soulier de Bronze seront également attribués aux deuxième et troisième meilleurs buteurs.

C) Le Ballon d’Or sera attribué au meilleur joueur de la compétition finale sur la base d’un classement établi par le Groupe d’Étude Technique de la FIFA. Un Ballon d’Argent et un Ballon de Bronze seront attribués aux deuxième et troisième meilleurs joueurs.

D) Le Gant d’Or sera attribué au meilleur gardien de but de la compétition finale selon un classement établi par le Groupe d’Étude Technique de la FIFA.