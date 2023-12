Brighton-OM sera encore à l’honneur de M6

L’OM se rendra à Brighton en direct sur la chaîne M6.

Et de six sur six, les matchs de l’OM en Ligue Europa, diffusés sur le groupe du même nombre… M6. Si les quatre premiers ont été proposés sur la plus confidentielle chaîne de la TNT, W9, les deux derniers, celui face à l’Ajax jeudi soir (victoire 4-3) et le prochain, décisif contre Brighton, sont programmés sur M6.

Sixième match de l’OM sur le groupe M6

Le dernier contre le club anglais est prévu le jeudi 14 décembre, toujours en soirée à partir de 21h00. Le dispositif restera le même que face à l’Ajax, avec Xavier Domergue et Jean-Marc Ferreri aux commentaires, accompagnés de Laurie Samama au plus près des acteurs du jeu, en bord de terrain.

Ne pas perdre à Brighton pour mission

Ce jeudi, l’OM a réuni plus de 2 millions de téléspectateurs sur M6 face à l’Ajax, le match a été le deuxième programme le plus suivi de la soirée à la TV. La chaîne peut espérer faire aussi bien sinon mieux, car ce dernier round est décisif pour les deux équipes qui, si elles sont toutes deux qualifiées a minima pour les barrages, peuvent viser directement les huitièmes. L’OM est en meilleur ballotage puisqu’il ne doit juste pas perdre en Angleterre.